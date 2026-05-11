Parkir Ilegal Blok M Square Bikin Resah, Diduga Picu Kerugian PAD Ratusan Juta Rupiah per Hari

Petugas Dishub DKI Jakarta dan sejumlah Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat menyegel pintu masuk parkir Blok M Square, Jakarta Selatan.(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar dari praktik parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak), operator parkir diduga meraup lebih dari Rp100 juta per hari dari pungutan yang tidak memiliki dasar izin resmi.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI, Ahmad Jupiter, mengatakan praktik tersebut sangat merugikan masyarakat sekaligus berpotensi menggerus pendapatan daerah.

Menurutnya, uang yang dipungut dari pengguna parkir tidak masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya.

"Ini uang masyarakat yang dipungut setiap hari, tapi tidak jelas pengelolaannya. Potensinya bisa lebih dari Rp100 juta per hari dan itu tidak masuk sebagai pendapatan resmi daerah," kata Jupiter di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Lebih jauh, Pansus menemukan indikasi pelanggaran serius yang mengarah pada tindak pidana, seperti dugaan pengemplangan pajak dan manipulasi data pelaporan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan yang terstruktur dalam pengelolaan parkir di lokasi tersebut.

"Kami melihat ada indikasi kuat manipulasi data laporan dan potensi pengemplangan pajak. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah mengarah ke pidana," tegasnya.

Atas temuan tersebut, Pansus mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.

Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap potensi kerugian negara sekaligus menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pansus DPRD DKI memastikan akan terus mendalami kasus ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perparkiran di Jakarta agar lebih transparan dan tidak lagi menjadi celah kebocoran PAD.