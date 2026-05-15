Parkir Liar Blok M Adalah Penyakit Kronis, Pengamat Sebut Ada Oknum Pemprov Jadi Beking

Petugas Dishub DKI Jakarta dan sejumlah Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat menyegel pintu masuk parkir Blok M Square, Jakarta Selatan.(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Praktik parkir liar di kawasan Blok M Square kembali menjadi sorotan. Meski berulang kali ditertibkan, praktik tersebut terus muncul. Bahkan, muncul dugaan aktivitas ilegal itu dilindungi pihak tertentu, termasuk oknum di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyebut praktik parkir liar di Blok M bak penyakit kronis yang sulit disembuhkan karena diduga melibatkan banyak oknum internal.

Menurutnya, berbagai upaya pembenahan sebenarnya sudah dilakukan sejak era gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi tidak pernah benar-benar tuntas.

“Parkir Blok M itu sudah kronis sejak lama. Dari zaman gubernur ke gubernur sudah pernah ditertibkan, tapi tidak selesai-selesai,” kata Trubus kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai salah satu penyebab utama mandeknya penertiban adalah adanya pihak-pihak yang melindungi praktik tersebut. Bahkan, ia menduga terdapat keterlibatan oknum dari internal pemerintah daerah.

“Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena ada banyak pihak yang melindungi, termasuk oknum-oknum di Pemprov sendiri. Ada bekingnya,” ujar pemerhati tata kota itu.

Menurut Trubus, kondisi ini membuat berbagai langkah penertiban terkesan hanya formalitas. Penyegelan maupun penataan yang dilakukan, lanjut dia, lebih bersifat seremonial tanpa perubahan nyata di lapangan.

“Penyegelan atau pembenahan itu hanya di permukaan saja, terkesan politis. Tapi praktiknya tetap jalan,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengungkap praktik parkir liar di kawasan Blok M memiliki perputaran uang yang besar. Dari satu kawasan saja, nilai transaksi disebut bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari.

“Terakhir didata itu bisa sampai Rp100 juta per hari dari Blok M saja. Belum yang sampai ke Jalan Melawai dan sekitarnya,” kata dia.

Besarnya nilai ekonomi tersebut, menurut Trubus, turut menciptakan ekosistem yang membuat praktik parkir liar sulit diberantas. Sejumlah pihak, mulai dari oknum, kelompok masyarakat, hingga organisasi tertentu disebut ikut menikmati aliran dana tersebut.

Di sisi lain, ia menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang juga menjadi celah yang dimanfaatkan. Trubus menegaskan, tanpa ketegasan dan konsistensi kebijakan, praktik parkir liar akan terus berulang.

“Intinya harus ada ketegasan. Kalau tidak, ya akan seperti ini terus,” katanya.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar para juru parkir liar dirangkul dan diakomodasi menjadi tenaga resmi di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengelolaan parkir dapat lebih tertata dan berkontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau mau serius, jadikan mereka pegawai kontrak seperti PPSU. Jadi uangnya masuk ke PAD dan sistem online bisa berjalan,” ujar Trubus.

Ia menegaskan, tanpa langkah terobosan dan komitmen kuat dari pemerintah, persoalan parkir liar di Jakarta, khususnya di kawasan Blok M, akan terus menjadi masalah laten yang berulang dari waktu ke waktu.