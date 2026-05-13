Partai Buruh Kalah Pemilu, PM Keir Starmer di Ujung Tanduk

PM Inggris Keir Starmer saat berpidato di hadapan para pendukung dan simpatisan Partai Buruh di Coin Street Community Centre, London, Senin (11/5/2026). (Foto: Getty Images/Carl Court)

Ukuran Font Kecil Besar

Gelombang 'pemberontakan' hebat kini mengguncang internal Partai Buruh Inggris. Perdana Menteri (PM) Keir Starmer dipaksa menghadapi kenyataan pahit setelah enam menteri kabinetnya sendiri secara terbuka mendesaknya untuk segera menanggalkan jabatan sebagai pemimpin pemerintahan.

Langkah ekstrem para petinggi kabinet ini dipicu oleh hasil memalukan dalam pemilu lokal baru-baru ini, yang mencatatkan kekalahan bersejarah bagi partai berlambang mawar tersebut.

Eksodus Dukungan di Jantung Kabinet

Suasana di Downing Street Nomor 10 memanas pada Selasa (12/5/2026). Rapat kabinet yang seharusnya membahas agenda negara justru berubah menjadi arena desakan pengunduran diri bagi Starmer. Laporan The Telegraph mengungkapkan bahwa kepercayaan jajaran menteri terhadap Starmer telah mencapai titik nadir.

Nama-nama kuat di internal Partai Buruh yang mendesak mundurnya Starmer antara lain:

Shabana Mahmood (Menteri Dalam Negeri)

(Menteri Dalam Negeri) John Healey (Menteri Pertahanan)

(Menteri Pertahanan) Ed Miliband (Menteri Energi)

(Menteri Energi) Lisa Nandy (Menteri Kebudayaan)

(Menteri Kebudayaan) Yvette Cooper (Menteri Luar Negeri)

(Menteri Luar Negeri) Wes Streeting (Menteri Kesehatan)

Krisis kian meruncing setelah Menteri Perumahan Rakyat, Miatta Fahnbulleh, secara resmi mengundurkan diri pada Senin sore (11/5/2026), yang memicu mundurnya sejumlah pejabat lain sebagai bentuk protes atas kepemimpinan Starmer.

Kehilangan 1.200 Kursi: Tamparan Keras bagi Buruh

Pemicu utama gejolak ini adalah hasil Pemilu Daerah pada 7 Mei lalu yang berakhir tragis. Dari 136 wilayah yang menggelar pemilu, Partai Buruh kehilangan hampir 1.200 kursi dari total 2.200 kursi yang sebelumnya mereka kuasai di dewan-dewan daerah.

Di sisi lain, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Partai Buruh justru dimanfaatkan oleh Partai Reformasi Britania Raya yang berhaluan kanan. Partai tersebut keluar sebagai pemenang terbesar dengan merebut 1.400 kursi, sebuah sinyal bahwa pemilih tradisional Partai Buruh mulai berpaling.

Starmer: Saya Bertanggung Jawab, tapi tidak Mundur

Meski kini jumlah anggota parlemen (MP) dari Partai Buruh yang meminta dirinya mundur telah melonjak drastis dari 30 menjadi lebih dari 70 orang, Keir Starmer tetap bergeming. Ia menegaskan tidak akan menyerahkan mandatnya begitu saja.

"Seperti yang saya katakan, saya bertanggung jawab atas hasil pemilu. Partai Buruh mempunyai mekanisme untuk menuntut pergantian pemimpin dan itu belum dijalankan. Negara mengharapkan kita untuk terus memimpin," tegas Starmer sebagaimana dikutip dari SkyNews.

Namun, dengan suara oposisi internal yang kian bising dan dukungan kabinet yang retak, posisi Keir Starmer sebagai nakhoda Partai Buruh kini berada di titik paling kritis sepanjang sejarah kepemimpinannya.