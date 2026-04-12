Pasar Otomotif Maret 2026 Terjun Bebas, Jaecoo Beri Kejutan Salip BYD

Brand asal China, Jaecoo, saat tampil di ajang GIIAS 2025 di ICE BSD City. (Foto: Inilah.com)

Pasar otomotif nasional lesu darah sepanjang Maret 2026. Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan angka penjualan mobil baru 'terjun bebas' dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, dinamika menarik muncul dari persaingan merek asal China, di mana Jaecoo mulai menunjukkan taringnya.

Berdasarkan data wholesales (distribusi dari pabrik ke diler), total pengiriman mobil pada Maret 2026 merosot tajam sebesar 24,6 persen menjadi 61.271 unit, dibandingkan Februari yang masih mampu menembus 81.250 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel juga surut 14,8 persen menjadi 66.637 unit.

Lesunya pasar ini diyakini sebagai dampak dari banyaknya libur nasional, termasuk periode Idulfitri 2026 yang jatuh pada bulan Maret. Tak hanya merosot dibanding bulan lalu, kinerja Maret 2026 juga jeblok sekitar 13 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Jaecoo Sodok Posisi Enam

Di tengah lesunya pasar, perhatian tertuju pada pendatang baru asal China. Secara mengejutkan, Jaecoo berhasil menyodok ke posisi enam besar dalam klasemen wholesales nasional dengan catatan 3.035 unit.

Pencapaian Jaecoo ini berhasil melampaui raksasa kendaraan listrik BYD yang harus puas di posisi ketujuh dengan 2.941 unit. Namun, BYD masih menunjukkan dominasi di pasar ritel dengan menempati peringkat kelima (4.153 unit), mengungguli nama besar seperti Honda.

Toyota dan Daihatsu tak Tergoyahkan

Meski pasar terkoreksi, peta kekuatan di papan atas masih dikuasai pemain lama. Toyota tetap kokoh sebagai penguasa pasar dengan hasil wholesales 17.984 unit dan retail mencapai 19.538 unit.

Menyusul di posisi kedua, 'saudara kandung' Toyota, yakni Daihatsu, membukukan 8.916 unit (wholesales). Sementara itu, Mitsubishi Motors melengkapi posisi tiga besar dengan capaian 5.190 unit, disusul Suzuki di peringkat keempat.

Berikut adalah daftar 10 besar merek mobil terlaris (wholesales) Maret 2026:

Toyota: 17.984 unit Daihatsu: 8.916 unit Mitsubishi Motors: 5.190 unit Suzuki: 4.552 unit Honda: 4.129 unit Jaecoo: 3.035 unit BYD: 2.941 unit Mitsubishi Fuso: 2.681 unit Isuzu: 1.657 unit Hyundai: 1.608 unit

Kehadiran merek-merek baru seperti Jaecoo dan BYD di jajaran 10 besar menunjukkan bahwa selera konsumen Indonesia mulai bergeser.

Meski pasar secara umum sedang melandai akibat faktor musiman Lebaran, persaingan antara merek mapan Jepang dan penantang baru asal Negeri Tirai Bambu diprediksi akan semakin panas pada kuartal kedua tahun ini.