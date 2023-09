Pasca Softbank Mundur dari IKN, REI Berburu Investor ke Negeri Matador

Pasca mundurnya SoftBank dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sejumlah pengusaha properti Indonesia coba-coba berburu investor dari Spanyol.

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) bidang Hubungan Luar Negeri yang juga Ketua Komite Pengembangan Regional Kadin Indonesia, Rusmin Lawin mengaku sedang melakukan pembicaraan dengan konsorsium investor Spanyol yakni Madrid World Capital of Construction, Engineering and Architecture (MWCC) untuk mengembangkan smart city di IKN.

“Kami mengadakan pembicaraan serius dengan Presiden MWCC David Garcia Nunes, Director General of Regional Government of Madrid for the Project Madrid Nuevo Norte Jose Luis Moreno, serta Director of Smart Cities of Indra Corporation Alberto Bernal di Ecobox Albendas, Madrid, belum lama ini,” kata Rusmin, dikutip Selasa (15/3/2022).

Baca Juga: Mendag Zulhas Hadiri ASEAN Business and Investment Summit 2023

Saat ini, kata Rusmin, Konsorsium MWCC tengah menggarap super proyek Madrid Nuevo Norte yang mengusung konsep Innovation Labs Smart City. Proyek urban redevelopment ini adalah yang terbesar dalam sejarah Spanyol dengan membangun kota pintar di atas Stasiun Madrid. Luas bangunan yang dibangun mencapai 2,65 juta meter persegi yang akan menyerap 241.700 pekerja.

“Proyek Madrid Nuevo Norte yang mengusung konsep Innovation Labs Smart City ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam pembangunan smart city IKN dan program 100 Smart Cities yang dicanangkan Kementerian PPN/Bappenas,” ungkap Rusmin yang baru terpilih sebagai Presiden FIABCI (Federasi Real Estate Dunia) Asia Pacific Region tersebut.