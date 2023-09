Pasien Sembuh Covid-19 Capai 3.798.099 Orang

Tren penurunan kasus positif covid-19 terus terlihat beberapa waktu belakangan ini.



Menurut data dari laman covid19.go.id, Jakarta, Jumat, (03/09/2021), situasi covid-19 di Indonesia pada Kamis, (02/09/2021), pukul 12.00 WIB, ada sekitar 3.798.099 total pasien covid-19 yang sembuh.



Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 2 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 21.208 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,7 juta orang sembuh atau tepatnya 3.798.099 orang 92,4 persen.



Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 12.933 kasus dan totalnya menurun menjadi 176.638 kasus atau setara dengan 4,3 persen.



Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah sebanyak 8.955 kasus dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 4.109.093 kasus.



Kemudian pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 680 kasus dan kumulatifnya mencapai 134.356 kasus 3,3 persen. Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan rapid test antigen) per hari sebanyak 208.715 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 252.017 kasus.