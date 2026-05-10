Pasokan Asam Sulfat Global Terancam Krisis Akibat Blokade Selat Hormuz

Eskalasi konflik di Timur Tengah kini berdampak serius pada rantai pasok komoditas kimia global. Blokade di Selat Hormuz yang dipicu ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, mulai mengganggu distribusi asam sulfat dunia hingga memicu lonjakan harga yang signifikan.

Melansir laporan Wall Street Journal yang dikutip Minggu (10/5/2026), asam sulfat merupakan komponen vital dalam produksi pupuk serta industri pertambangan untuk melarutkan tembaga dan logam lainnya. Sebagian besar pasokan global komoditas ini bergantung pada kilang minyak di kawasan Teluk Persia.

Efek Domino Pembatasan Ekspor China

Ketidakpastian di jalur pelayaran internasional mendorong China, sebagai produsen asam sulfat terbesar di dunia, mengambil langkah proteksionis. Pakar pasar dari Acuity Commodities, Freda Gordon, menyebutkan bahwa Beijing mulai membatasi volume ekspor bulan ini guna mengamankan kebutuhan domestik, terutama untuk industri pupuk mereka.

"Langkah ini telah menyebabkan harga naik tajam di pasar internasional dan memperburuk kelangkaan pasokan yang sudah terjadi sebelumnya," ujar Gordon.

Pembatasan ini diprediksi akan memukul industri di sejumlah negara yang bergantung pada impor. Sarah Marlow, pakar pasar pupuk dari Argus, memetakan bahwa Indonesia dan Chile menjadi dua negara yang berisiko mengalami dampak paling berat akibat kebijakan proteksi ekspor dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Lumpuhnya Jalur Selat Hormuz

Krisis ini berakar dari situasi keamanan yang memburuk sejak akhir Februari lalu, menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran. Eskalasi tersebut mengakibatkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz hampir lumpuh total.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan urat nadi utama bagi pasokan minyak dan gas dunia. Terganggunya jalur ini tidak hanya melambungkan harga bahan bakar, tetapi juga menghentikan distribusi asam sulfat yang merupakan produk sampingan dari pengolahan minyak bumi di kawasan tersebut.

Ancaman Larangan Ekspor Total

Laporan strategis Bloomberg sebelumnya telah memberikan sinyalemen kuat bahwa China tengah mempertimbangkan larangan total ekspor asam sulfat mulai Mei 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons atas gangguan pasokan yang terus berlanjut di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Jika blokade Selat Hormuz terus bertahan dalam jangka panjang, industri manufaktur dan sektor pertanian global dipastikan akan menghadapi tekanan biaya produksi yang sangat tinggi akibat kelangkaan bahan baku kimia esensial ini.