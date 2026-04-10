Pasokan BBM Mulai Stabil di Tengah Tekanan Geopolitik Global, tapi Ingat Jangan Boros!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia mulai berhasil melewati masa kritis akibat tekanan global terhadap ketersediaan dan stabilitas bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tersebut disampaikan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2026), menanggapi kekhawatiran publik atas dinamika energi global yang sempat memicu ketidakpastian stok di dalam negeri.

“Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa kondisi pasokan serta pengelolaan energi nasional saat ini berada dalam situasi yang lebih terkendali dibandingkan waktu sebelumnya. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan energi secara bertanggung jawab guna menjaga ketahanan nasional jangka panjang.

Imbauan ini bertujuan mendorong efisiensi energi dan menekan potensi pemborosan. Mengingat kondisi global yang fluktuatif, pemerintah berharap masyarakat berperan aktif menjaga keseimbangan konsumsi demi keberlanjutan pasokan.

Sebelumnya, distribusi energi global terganggu akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Sebagai negara yang masih mengandalkan impor minyak mentah dan BBM, Indonesia terkena dampak langsung dari gangguan tersebut.

“Sudah barang tentu, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” pungkas Bahlil.