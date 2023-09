Pasokan Mulai Meningkat, All New Honda HR-V Catat Penjualan Tertinggi di Segmen Compact SUV

All New Honda HR-V mencatat angka penjualan tertinggi di segmen compact SUV pada Juni 2022 berdasarkan data wholesale GAIKINDO, dengan total 1.892 unit. Pencapaian tersebut didukung oleh permintaan konsumen yang tinggi untuk model ini serta mulai meningkatnya pasokan unit ke diler yang sebelumnya terkendala oleh kelangkaan komponen produksi.

Sejak diluncurkan pada Maret lalu, All New Honda HR-V langsung disambut antusias oleh konsumen, meskipun produksi model ini juga terkendala kelangkaan chip semikonduktor. Namun, di bulan Juli ini, Honda mulai dapat meningkatkan pasokan All New Honda HR-V ke diler secara bertahap dari sebelumnya sekitar 1.500 unit menjadi lebih dari 2.500 unit per bulannya.

"Kami bersyukur bahwa pasokan komponen untuk produksi mulai meningkat di semester kedua tahun ini sehingga kami dapat mengirimkan All New HR-V ke lebih banyak konsumen yang telah memesan. Ke depannya, kami akan terus memonitor ketersediaan komponen dan berusaha menjaga kondisi pasokan unit agar dapat semakin cepat memenuhi permintaan konsumen untuk model-model Honda," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy dalam keterangannya kepada Inilah.com, Sabtu (16/7/2022).

Secara total, All New Honda HR-V telah terjual sebanyak 7.887 unit sejak diluncurkan Maret lalu. Waktu tunggu untuk All New Honda HR-V saat ini berkisar 2-3 bulan tergantung dari tipe, warna, dan juga lokasi diler.

Selain All New Honda HR-V, pasokan untuk beberapa model CBU yang terkendala kelangkaan komponen khususnya All New Honda Civic RS juga mulai kembali meningkat pada bulan Juli ini.

Pada semester pertama di tahun 2022 ini, Honda mencatat penjualan wholesale sebesar 62.586 unit, lebih besar 15,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar untuk penjualan Honda di paruh pertama tahun ini disumbangkan oleh Honda Brio dengan total 27.738 unit, yang sekaligus menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada semester pertama tahun 2022.