Pasokan Obat-obatan dan Peralatan Medis dari WHO Tiba di Afghanistan

Pasokan obat-obatan dan peralatan medis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tiba di Afghanistan pada Senin (30/8/2021) dengan menggunakan sebuah pesawat.



Kiriman tersebut merupakan pasokan pertama yang diterima Afghanistan sejak negara itu berada di bawah kendali Taliban.



"Setelah berhari-hari tanpa henti berupaya menemukan solusi, dengan gembira saya sampaikan bahwa kami saat ini sudah bisa menambah persediaan peralatan kesehatan di Afghanistan dan memastikan bahwa untuk sekarang layanan kesehatan yang didukung WHO bisa berlanjut," kata Ahmed Al Mandhari, direktur regional WHO untuk kawasan Mediterania timur, dalam pernyataannya.



WHO pada Jumat (27/8/2021) memperingatkan bahwa pasokan medis di Afghanistan akan habis dalam beberapa hari.



Organisasi di bawah naungan PBB itu berharap dapat membuka jalur penerbangan ke kota di Afghanistan utara, Mazar-i-Sharif, melalui kerja sama dengan pihak berwenang Pakistan.





Kiriman berbobot 12,5 ton yang tiba pada Senin itu terdiri dari alat-alat P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan peralatan kesehatan darurat.



Pasokan itu, kata WHO, cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mendasar bagi lebih dari 200.000 orang, juga 3.500 prosedur bedah dan perawatan bagi 6.500 pasien luka.



Menurut WHO, barang-barang medis itu akan disebarkan ke 40 fasilitas kesehatan di 29 provinsi di Afghanistan.



Pesawat pembawa kiriman WHO itu disediakan oleh pemerintah Pakistan dan terbang dari Dubai, Uni Emirat Arab, menuju bandara Mazar-i-Sharif.



Pengiriman pada Senin merupakan yang pertama dari tiga penerbangan yang direncanakan bersama Pakistan International Airlines (PIA) untuk menambah pasokan obat-obatan dan peralatan medis yang sudah menipis di Afghanistan.