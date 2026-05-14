Pastikan Liburan Tetap Aman, Polisi Terjunkan Puluhan Personel Urai Simpul Macet Puncak

Memasuki hari pertama libur panjang akhir pekan jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat normal lancar, namun sejumlah rekayasa arus diterapkan guna mengantisipasi antrean kendaraan, Kamis (14/5/2026). (Foto: Antara/Ahmad Fikri)

Ukuran Font Kecil Besar

Polres Cianjur, Jawa Barat, menempatkan 56 personel di sejumlah titik rawan guna mengatur kelancaran arus lalulintas di jalur Puncak-Cianjur selama libur panjang akhir pekan guna mengantisipasi macet.

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan pihaknya telah mengelar pasukan dan pengecekan sarana dan prasaran dalam upaya antisipasi peningkatan volume arus lalu saat libur panjang Kenaikan Isa Almasih yang dapat menyebabkan antrean.

Termasuk menyiagakan tim pengurai macet yang dapat bergerak cepat ketika melihat antrean kendaraan terus memanjang dengan laju tersendat di sejumlah titik rawan seperti di pertigaan Hanjawar, pertigaan Cibodas, Pasar Cipanas, hingga Jalan Raya Pacet, termasuk melakukan rekayasa arus.

"Puluhan personel disiagakan di beberapa titik rawan kepadatan arus terutama di kawasan Puncak dan Cipanas, mereka akan melakukan berbagai upaya termasuk sistem satu arah ketika terjadi antrean panjang kendaraan," katanya di Cianjur, Kamis (14/5/2026).

Petugas akan mengarahkan pengendara ke jalur alternatif ketika ekor antrean lebih dari lima kilometer dengan laju terhenti, serta melakukan sejumlah rekayasa arus guna mencairkan antrean termasuk sistem satu arah.

Pihaknya mengimbau masyarakat terutama pengendara mematuhi aturan dan rambu lalu lintas yang terpasang disepanjang jalur utama Cianjur, serta selalu mengikuti arahan atau petunjuk dari petugas di lapangan serta tidak saling mendahului ketika terjadi antrean.

Sedangkan hingga Kamis petang, volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur utama mengalami peningkatan namun tidak terlihat antrean, kendaraan melintas normal dari kedua arah, namun sejumlah rekayasa arus sudah dipersiapkan guna antisipasi macet.

"Volume kendaraan meningkat namun tidak terlihat antrean alias normal dari kedua arah termasuk di sepanjang jalur Cianjur-Bandung dan Cianjur-Sukabumi," katanya.

Pengendara yang melintas juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan bencana, mulai dari Puncak hingga jalur selatan Cianjur karena cuaca ekstrem masih melanda sebagian besar wilayah Cianjur.

Bahkan pihaknya berkoordinasi dengan pemkab, Pemprov, hingga kementerian terkait guna mengantisipasi dan penanganan cepat ketika terjadi bencana selama libur panjang akhir pekan dengan menyiagakan alat berat di sejumlah titik mulai dari utara hingga selatan.