Pastikan Standar Keselamatan, Komnas Perempuan Tekankan Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender

Petugas mengamati gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan pentingnya evaluasi berperspektif gender untuk memastikan standar keselamatan, prosedur darurat, dan desain kebijakan transportasi benar-benar melindungi semua pengguna transportasi publik dari risiko kecelakaan.

"Pentingnya evaluasi berperspektif gender untuk memastikan bahwa standar keselamatan, prosedur darurat, dan desain kebijakan transportasi benar-benar melindungi semua penggunanya dari risiko kecelakaan dan secara khusus perempuan dan kelompok rentan, juga dari kekerasan berbasis gender di ruang publik," ujar Anggota Komnas Perempuan Yuni Asrianti di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Hal itu dikatakannya menanggapi peristiwa tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.

KAI Kurang Perhatian

Lebih lanjut menurut dia, PT KAI kurang memberi perhatian dalam memperbaiki infrastruktur perkeretaapian demi memastikan keamanan penggunanya.

"Infrastruktur dan teknologi perlintasan kereta masih terbatas, termasuk sistem manual di banyak titik menunjukkan penundaan terjadi dalam kurun waktu lama yang mengindikasikan kelalaian serius dalam penyediaan infrastruktur keselamatan yang memadai, setara dan inklusif bagi semua warga, termasuk bagi perempuan pekerja yang bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas harian mereka," kata Yuni Asrianti.

Komnas Perempuan menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang telah merenggut nyawa 15 perempuan itu.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api, yang melibatkan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur. Pikiran dan solidaritas kami bersama para korban, keluarga, dan seluruh pihak yang terdampak," tuturnya.