Pastikan Stok dan Kualitas Beras Aman di NTT, Mbak Titiek Apresiasi Kinerja Perum Bulog

Untuk memastikan persediaan beras yang dikelola Perum Bulog, Komisi IV DPR RI rutin menyambangi sejumlah daerah pelosok, termasuk meninjau gudang beras Bulog di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Mbak Titiek Soeharto, menyebut kunjungan ini bertujuan memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Perum Bulog di wilayah NTT.

“Kami mengapresiasi kinerja Bulog di Labuan Bajo. Kondisi gudangnya bersih dan kualitas beras terjaga dengan baik, perputaran komoditas berjalan lancar, serta penyaluran Minyakita juga menunjukkan capaian yang baik. Prestasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Mbak Titiek di Kupang, NTT, Sabtu (25/4/2026).

Ia mengatakan capaian tersebut turut mendukung ketersediaan stok beras nasional yang saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta ton. Meski demikian, masih terdapat tantangan pada aspek pascapanen di tingkat hulu, terutama kebutuhan fasilitas pengering modern dan penggilingan yang memadai.

“Kami mendorong agar Bulog, pemerintah daerah, maupun swasta dapat mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Dalam kunjungan ini, rombongan Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas pergudangan, sistem penyimpanan, serta mekanisme distribusi guna memastikan kualitas dan kontinuitas pasokan beras di wilayah NTT.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga tingkat daerah.

“Ketersediaan stok beras yang saat ini menembus lebih dari 5 juta ton menjadi bukti Bulog hadir menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk mengelola stok beras secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.

Adapun kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan di Kompleks Pergudangan Batu Cermin, Labuan Bajo, NTT.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat lintas sektor, di antaranya Plt. Direktur Serealia dan Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Badan Pangan Nasional, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur Supply Chain Management & IT ID Food, Wakil Direktur Utama Perikanan Indonesia, serta Bupati Manggarai Barat.