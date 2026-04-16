Pasukan Penjajah Israel Kepung Bethlehem dengan Pos Militer Baru

Pasukan Israel menggerebek jalanan dan menutup sebuah sekolah sambil menahan beberapa warga Palestina di Hebron, Tepi Barat, pada Selasa (14/4/2026). (Foto: Anadolu Agency/Amer Shallodi)

Mesin represi pasukan penjajah Israel di tanah Palestina belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Otoritas pendudukan Zionis kini semakin memperketat cengkeramannya dengan membangun sejumlah pos pemeriksaan militer baru di pintu-pintu masuk pedesaan wilayah barat Provinsi Bethlehem, Tepi Barat.

Berdasarkan laporan koresponden WAFA, pos-pos pemeriksaan tersebut didirikan secara strategis di bawah jembatan akses utama Kota Battir dan Nahalin, serta memblokade akses masuk ke desa Husan dan Wadi Fukin.

Di titik-titik tersebut, serdadu militer Zionis secara sewenang-wenang menghentikan dan menggeledah setiap kendaraan yang melintas. Pemeriksaan identitas warga dilakukan secara ketat dan intimidatif. Langkah ini dinilai luas sebagai bentuk hukuman kolektif (collective punishment) yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan mobilitas warga sipil Palestina.

Ratusan Titik Blokade di Tepi Barat

Insiden di Bethlehem ini merupakan bagian dari operasi militer sistematis Israel untuk mengisolasi kota-kota Palestina. Data dari Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok (CWRC) mengungkap eskalasi yang mengkhawatirkan: hingga kini, Israel telah mengoperasikan sedikitnya 898 pos pemeriksaan militer dan pintu besi di seluruh penjuru Tepi Barat.

Dari jumlah tersebut, laju pembangunan blokade meningkat drastis usai meletusnya perang. Tercatat 146 pintu besi dipasang pasca-eskalasi 7 Oktober 2023. Bahkan, hanya dalam beberapa bulan di awal tahun 2025, militer Israel telah mendirikan 18 pintu blokade baru.

Agresi Sejarah di Kota Tua Yerusalem

Manuver penjajahan ini tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran, tetapi juga menyasar jantung sejarah. Pada Rabu (5/4) sebelumnya, para pemukim ilegal Israel nekat memasang pintu besi yang membelah kawasan Pasar Pedagang Kapas (Suq al-Qattanin) dan Pintu Besi (Bab al-Hadid) di wilayah pendudukan Kota Tua Yerusalem.

Otoritas Yerusalem mengecam keras langkah tersebut. Pintu besi itu dipasang tepat di dekat Asosiasi Pemuda Kota Tua yang bersebelahan dengan Lapangan Zorba—kawasan yang sebelumnya telah dirampas paksa oleh kelompok pemukim Israel.

Tindakan tersebut bukan sekadar provokasi keamanan. Otoritas setempat menilainya sebagai agresi sistematis terhadap situs bersejarah, sekaligus upaya brutal Zionis untuk menghapus identitas Arab-Palestina dan mengubah karakter demografis serta visual kawasan Kota Tua Yerusalem.