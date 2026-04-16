Patrick Kluivert Disambut Meriah di Indonesia

Pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert, menghadiri konferensi pers menjelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Putaran Ketiga Grup C antara Indonesia dan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 4 Juni 2025 di Jakarta, Indonesia. (Foto: VCG/VCG via Getty Images)

Legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, kembali ke Indonesia untuk tampil dalam laga ekshibisi Clash of Legends 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026.

Kedatangan Kluivert terdeteksi dari unggahan resmi panitia di media sosial. Ia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, bersama agennya dan langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Sejumlah fans terlihat memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan meminta tanda tangan.

Kluivert akan memperkuat tim Barcelona Legends dalam laga tersebut. Tim ini dijadwalkan menghadapi World Legends yang dipimpin oleh Ronaldo Nazario, menjadikan duel ini sarat nama besar dan nilai nostalgia bagi pecinta sepak bola.

Kembali ke Indonesia, Bawa Daya Tarik Nostalgia

Nama Kluivert tidak asing bagi publik sepak bola Indonesia. Selain dikenal sebagai mantan pemain FC Barcelona dan AFC Ajax, ia juga sempat menukangi Timnas Indonesia.

Kehadirannya kali ini membawa nuansa berbeda. Jika sebelumnya datang sebagai pelatih dengan target kompetitif, kini ia hadir dalam suasana hiburan dan nostalgia, mempertemukan legenda lintas generasi dalam satu panggung.

Laga Ekshibisi Sarat Bintang

Clash of Legends 2026 menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian karena menghadirkan sejumlah nama besar sepak bola dunia. Format laga ekshibisi memungkinkan para legenda kembali menunjukkan kemampuan mereka, meski dalam konteks hiburan.

Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang reuni pemain legendaris, tetapi juga sarana mendekatkan kembali ikon-ikon sepak bola dunia dengan penggemar di Indonesia.

Dengan antusiasme tinggi yang terlihat sejak kedatangan di bandara, laga ini diperkirakan akan menyedot perhatian publik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar besar sepak bola global.