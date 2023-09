Patrick Stewart Akhirnya Benarkan Kehadirannya di Doctor Strange 2

Usai trailer yang muncul dengan adanya suara misterius yang banyak menduga itu adalah Professor X akhirnya terjawab setelah Patrick Stewart mengonfirmasi kemunculannya nanti di film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Baru-baru ini Stewart membenarkan bahwa suara dalam trailer "Doctor Strange 2" itu memang benar Profesor Charless Xavier.

"Saya sebenarnya tidak mengenali suara saya sendiri, kedengarannya berbeda. Apakah saya sedang pilek atau sesuatu pada saat itu, saya tidak tahu," ucap Patrick Stewart dilansir dari Thedirect, Selasa (1/3/2022).

Ia mengaku merasa takjub bagaimana para penggemar bisa mengenali karakter tersebut padahal mereka tidak melihat wajah dan hanya diperlihatkan sedetik.

"Tapi saya heran, dan yang mereka lihat hanyalah bagian belakang bahu saya, dan saya pikir daun telinga saya, tidak ada yang lain . Akan ada begitu banyak koneksi yang dibuat. Tapi, eh, itu membuatku senang," lanjutnya.

Ia pun menceritakan kehebohan saat pertama kali "Doctor Strange 2".

Saat itu Stewart mengaku teleponnya dibombardir oleh orang terdekat yang ingin mengonfirmasi.

"Yah, saya mematikan telepon saya ketika itu terjadi, jadi saya tidak mendengar apa-apa. Tidak sampai keesokan paginya ketika saya bangun dan melihat telepon saya dan menemukan bahwa saya telah dibombardir dengan tanggapan dan bahwa orang-orang PR saya telah mengirimi saya reaksi yang telah mereka perinci dan berikan kepada saya," kata Stewart.

Stewart juga mengaku sempat diserbu pertanyaan dari penggemar Marvel di Instagramnya mengenai kemunculan Professor X.

Fakta bahwa Marvel Studios bersedia memunculkan Profesor X di Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan indikasi bahwa film ini akan memiliki kejutan yang lebih besar ketika tayang di bioskop. Sudah ada harapan bahwa sekuelnya akan menampilkan banyak penampilan dari dunia karakter Marvel mengingat konsep multiversalnya memungkinkan masuknya varian tak terbatas dari jumlah alam semesta alternatif yang berpotensi tak terbatas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness bakal tayang pada 6 Mei 2022 yang digadang-gadang menjadi film horor pertama Marvel ini diarahkan oleh Sam Raimi, sutradara dari tiga film Spider-Man lawas yang dibintangi Tobey Maguire.

Selain Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, dan Elizabeth Olsen, film ini juga akan dibintangi Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, serta serangkaian tokoh pendukung dan cameo lainnya.