Patuhi ICC, PM Terpilih Hongaria Peter Magyar Siap Tangkap Netanyahu

Peta politik Eropa Timur berguncang. Kemenangan Peter Magyar dalam pemilu Hongaria tidak hanya mengakhiri dominasi Viktor Orban, tetapi juga mengirimkan sinyal bahaya bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Magyar secara tegas menyatakan akan mengubah haluan kebijakan luar negeri Hongaria, terutama terkait status keanggotaan negara tersebut di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Langkah ini membatalkan rencana rezim Orban sebelumnya yang berniat menarik diri dari keanggotaan lembaga yang bermarkas di Den Haag itu.

Batalkan Keluar dari ICC

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Viktor Orban, Hongaria dikenal sebagai 'benteng' pelindung bagi Netanyahu di daratan Eropa. Orban, yang merupakan sekutu dekat Netanyahu, secara terbuka menolak surat perintah penangkapan ICC terhadap pemimpin Israel tersebut.

Bahkan, pemerintah Orban telah memulai proses pengunduran diri dari ICC yang dijadwalkan berlaku efektif pada 2 Juni mendatang. Namun, Magyar memastikan proses tersebut akan segera dihentikan.

"Saya percaya bahwa jika sebuah negara adalah anggota ICC, dan seseorang yang diburu oleh pengadilan itu memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan," tegas Magyar sebagaimana dikutip dari Politico, Kamis (23/4/2026).

Pesan Langsung untuk Netanyahu

Sikap tegas ini bukan sekadar retorika pemilu. Magyar mengeklaim telah menyampaikan posisi barunya tersebut secara langsung kepada Netanyahu. Dengan tetap menjadi anggota ICC, Hongaria secara hukum wajib menahan individu yang masuk dalam daftar buronan lembaga tersebut sejak 2024, termasuk sang Perdana Menteri Israel.

Keputusan ini kontras dengan janji Orban sebelumnya yang memberikan jaminan keamanan bagi Netanyahu selama berada di Budapest. Perubahan drastis ini diprediksi akan memicu ketegangan diplomatik baru di kawasan Eropa, mengingat beberapa negara Uni Eropa masih ragu-ragu menerapkan kewajiban ICC dengan alasan imunitas diplomatik.

Menanti Pelantikan Resmi

Kendati demikian, dunia internasional masih menunggu realisasi dari ancaman ini. Peter Magyar saat ini masih berstatus sebagai Perdana Menteri terpilih dan belum resmi dilantik.

Ujian sesungguhnya bagi kebijakan 'bersih-bersih' Magyar ini akan terlihat setelah ia resmi menjabat, terutama jika Netanyahu benar-benar menginjakkan kakinya di wilayah kedaulatan Hongaria di masa depan. Yang pasti, Budapest kini bukan lagi "pelabuhan aman" bagi pemimpin Israel tersebut.