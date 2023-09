Paul Pogba Akhirnya Sepakati Kontrak Balik ke Juventus

Klub Liga Italia Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer gelandang Paul Pogba yang kini berstatus agen bebas pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Melansir Sky Sports, Rabu (06/07/2022), Paul Pogba akan diikat dengan kontrak empat tahun dan pemain tersebut diharapkan akan melakukan tes medis serta penandatanganan kerja sama pada Sabtu mendatang.

Menurut laporan Gazzetta dello Sport awal bulan ini, Pogba akan menerima pendapatan sebesar 10 juta euro (sekitar Rp154 miliar) bersih per musim, yang terdiri atas 7,5-8 juta euro gaji ditambah bonus.

Baca Juga: Manchester United Terancam Krisis Bek Jelang Laga Kontra Bayern Muenchen

Sejak awal bulan lalu, Pogba telah berstatus bebas kontrak setelah dirinya dan Manchester United sepakat untuk tidak melakukan kerja sama yang sebelumnya telah terjalin selama enam tahun.

Kedatangan Pogba ke Juventus secara gratis ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada 2012 pemain asal Prancis tersebut pindah ke Bianconeri usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Manchester United dan merasakan empat musim yang sukses di Turin.

Selanjutnya pada 2016, Pogba kembali ke Old Trafford setelah Manchester United menebusnya dari Juventus dengan banderol 105 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun, yang menjadikannya sebagai pemain termahal dunia saat itu.

Pada 1 Juni lalu, Manchester United mengkonfirmasi kepergian Paul Pogba pada bursa transfer musim panas ini setelah kontraknya akan habis pada akhir bulan nanti.

Selama membela Manchester United sejak 2016, pemain berusia 29 tahun itu tampil pada 233 pertandingan di berbagai ajang dan mampu menyumbangkan 39 gol serta 51 assist. Selain itu, ia juga mempersembahkan gelar Liga Europa dan Piala Liga Inggris.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022