Paul Pogba Resmi Balik ke Juventus, Dikontrak hingga Tiga Tahun

Kepulangan Paul Pogba ke Juventus menjadi kenyataan. Pemain asal Prancis itu sudah menyepakati kontrak dengan si Nyonya Tua. Jurnalis sepak bola, Fabrizio Romano mengkonfirmasi bila Paul Pogba bakal kembali ke Juventus FC musim panas ini dan akan dikontrak tiga tahun oleh Juventus dengan opsi perpanjangan setahun.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

Pogba dalam dua pekan ke depan akan berada di Italia untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak, sebelum diresmikan sebagai pemain baru Juventus musim ini.

Pengacara Pogba, Rafaela Pimenta, yang juga bertindak sebagai agen sudah berada di Turin untuk membicarakan finalisasi kontrak kliennya. Diperkirakan waktu perkenalannya ke publik Allianz Stadium antara tanggal 5 hingga 8 Juli.

Nantinya Pogba akan mendapatkan kontrak bernilai 10 juta euro atau sekitar Rp 154 miliar per tahunnya. Rinciannya adalah gaji pokok 7,5-8 juta euro dengan tambahan bonus sesuai performanya.

Jika pengumuman resmi sudah keluar, maka Pogba untuk kedua kalinya berseragam hitam-putih. Pada periode pertamanya sedari 2012 hingga 2016, dia membuat 34 gol dan 40 assist dari 177 laga.

Ada total empat gelar Serie A, dua trofi Coppa Italia, dan tiga kali Piala Super Italia dipersembahkan Paul Pogba untuk Juventus. Juventus dibilang untung besar karena untuk kedua kalinya bisa menggaet Pogba cuma-cuma dari Manchester United.

Padahal enam tahun lalu, Pogba digaet MU dengan rekor transfer dunia 105 juta euro.