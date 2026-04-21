Paviliun Raden Saleh Resmi Dibuka di TIM, Pamerkan Arsip Budaya

Artotel Group bersama PT Jakarta Propertindo dan Dewan Kesenian Jakarta resmi membuka operasional Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated di kawasan Taman Ismail Marzuki.

Pembukaan ditandai dengan pameran arsip bertajuk “Raden Saleh & Cikini, Genealogi Ruang, Seni, dan Ingatan” yang berlangsung di Selasar Nashar, lantai 8, dan mulai dapat dikunjungi publik sejak Selasa, 21 April 2026.

Pameran ini mengangkat sosok Raden Saleh serta sejarah kawasan Cikini yang kini menjadi pusat seni dan budaya. Melalui arsip, dokumentasi visual, dan narasi sejarah, pengunjung diajak memahami perjalanan Cikini sebagai ruang kreatif yang terus berkembang.

Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego, mengatakan kehadiran Paviliun Raden Saleh bukan sekadar hotel, tetapi juga ruang kolaborasi seni dan budaya. Tempat ini diharapkan menjadi wadah bertemunya seniman, komunitas, dan masyarakat.

"Dewan Kesenian Jakarta turut bangga atas dibukanya Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated. Nama tersebut diusulkan DKJ sebagai pengingat bagi kita bahwa seorang pelukis besar; Raden Saleh Syarif Bustaman berkontribusi pada gerakan seni dan ilmu pengetahuan. Hingga hari ini semangat itu terwujud dengan hadirnya Planetarium dan ekosistem seni yang dijaga oleh DKJ," papar Eduard Rudolf Pangkerego, Chief Operating Officer Artotel Group.

Senada, pihak DKJ menyebut fasilitas ini menjawab kebutuhan penginapan di kawasan TIM sekaligus menjadi ruang dialog lintas seni.

Pada periode pembukaan, Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated menghadirkan penawaran spesial harga kamar mulai dari Rp630.000 per malam. Penawaran ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tidak hanya menikmati pengalaman menginap yang artistik, tetapi juga merasakan kedekatan dengan pameran “Raden Saleh & Cikini” serta atmosfer budaya di kawasan Taman Ismail Marzuki.