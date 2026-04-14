PAW 2026 EXPO Sukses Gaet Puluhan Ribu Pengunjung di NICE PIK2

Setelah digelar sejak 9-12 April 2026 di NICE PIK2, Pet Adventure Wonderland (PAW) EXPO sukses menarik antusiasme pengunjung dari berbagai kalangan pecinta hewan.

Event yang berlangsung meriah ini menghadirkan sekitar 51.308 pengunjung pameran, bahkan sekaligus menjadikannya sebagai acara hewan peliharaan terbesar dan paling ramai di Indonesia.

PAW EXPO menampilkan beragam produk dan layanan terkait hewan peliharaan, mulai dari makanan, aksesoris, hingga kebutuhan kesehatan. Tidak hanya itu, event ini juga diramaikan oleh berbagai aktivitas menarik, seperti kompetisi international grooming, championship dog show, international cat show, hingga kontes arowana berskala internasional.

Selain itu, pengunjung juga menikmati beragam kegiatan interaktif seperti pet parade, fashion show hewan, talkshow bersama para ahli dan komunitas, meet & greet dengan pet influencer, hingga K9 showcase yang menjadi salah satu daya tarik utama.

Kehadiran berbagai komunitas pecinta hewan turut menciptakan suasana yang hangat, interaktif, dan penuh antusiasme sepanjang acara berlangsung. Berbagai program tersebut berhasil menghadirkan pengalaman yang seru dan berkesan, baik bagi pengunjung maupun hewan peliharaan mereka.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para pengunjung, exhibitor, serta komunitas yang telah berpartisipasi dalam PAW EXPO 2026. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa event berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting dari industri MICE di Indonesia,” ujar Ryan Adrian, Managing Director NICE.

Keberhasilan penyelenggaraan PAW EXPO ini semakin memperkuat posisi NICE PIK2 sebagai venue pilihan untuk event berskala besar dan berkualitas di Indonesia. PAW EXPO akan kembali digelar pada 8–11 April 2027 di NICE PIK2.

