PB Pabersi Buka Suara soal Wahyu Surya Batal Main di Kejuaraan Dunia

Ukuran Font Kecil Besar

Pengurus Besar Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PB Pabersi) angkat bicara mengenai polemik atlet powerlifting Wahyu Surya yang dikabarkan gagal berangkat ke ajang World Classic Open Powerlifting Championship di Lithuania pada Juni 2026.

Sebelumnya beredar pemberitaan bahwa Wahyu gagal mengikuti kejuaraan dunia tersebut akibat kendala perizinan dan pembiayaan yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. PB Pabersi pun merasa perlu memberikan penjelasan resmi kepada publik.

Wahyu Disebut Belum Terdaftar di Pabersi

Pengurus PB Pabersi bidang organisasi dan hukum, Rico Goncalwes Sirait, menegaskan bahwa Wahyu Surya belum tercatat sebagai atlet binaan organisasi.

"Saya bilang bahwa anak ini kalau dibilang terdaftar di Pabersi, ya, belum," ujar Rico, dikutip dari laman KONI gerakita.com, Sabtu (11/4).

Rico menjelaskan bahwa atlet yang dikirim mewakili Indonesia di kejuaraan internasional adalah mereka yang telah teruji melalui jenjang pembinaan dari tingkat akar rumput. Wahyu, menurut dia, bahkan belum pernah mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas), seleksi daerah (selekda), maupun kejuaraan daerah (kejurda).

"Kalau atlet mau bertanding di Kejurnas, dia harus ikut dulu selekda, kejurda. Dia tidak pernah mengikuti kejurda dan selekda untuk mengharumkan nama Bali. Dia mengharumkan nama provinsinya saja belum pernah. Jadi apa yang harus kami tanggapi?" tegas Rico.

Undangan Diunduh Sendiri dari Laman IPF

Rico mengungkapkan bahwa pangkal persoalan ini bermula ketika Wahyu secara mandiri mengunduh undangan untuk mengikuti kejuaraan dunia tersebut dari laman resmi International Powerlifting Federation (IPF).

Pengprov Pabersi Bali menegaskan bahwa undangan resmi memang berasal dari IPF, namun proses pengajuan keikutsertaan atlet harus melewati mekanisme organisasi yang berjenjang — mulai dari pengurus kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Hingga saat ini, proses administrasi masih dalam tahap pembahasan dan belum selesai. Surat rekomendasi resmi dari Pengprov Pabersi Bali pun masih dalam tahap pertimbangan, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi internasional yang berlaku.

Keterbatasan Anggaran dan Isu Doping

Terkait pembiayaan, Pengprov Pabersi Bali mengakui adanya keterbatasan anggaran. Hal ini diperparah oleh pengajuan Wahyu yang dinilai terlalu mendadak, padahal dukungan dana dari pemerintah membutuhkan perencanaan dan pengajuan anggaran jauh-jauh hari.

Oleh karena itu, apabila Wahyu tetap ingin berangkat, biaya keikutsertaan harus ditanggung secara mandiri dan tidak dapat didukung oleh Pengprov Pabersi Bali.

Selain soal anggaran, Pabersi juga menyoroti risiko doping. Karena Wahyu bukan atlet binaan, pola asupan dan kondisi fisiknya tidak terpantau oleh organisasi. Apabila Wahyu terbukti melanggar aturan doping saat berlaga di kejuaraan internasional, hal itu dapat berdampak pada reputasi Pabersi.

Pabersi Bali menjelaskan bahwa kewajiban atlet mengikuti tes doping sesuai regulasi IPF merupakan prosedur standar. Dana mandiri yang dibutuhkan untuk keperluan tes doping ini, menurut mereka, telah disalahartikan seolah-olah ada permintaan uang kepada atlet.

Pabersi Bali Undang Wahyu untuk Klarifikasi

Untuk menuntaskan polemik ini, Pengprov Pabersi Bali telah mengundang Wahyu Surya menghadiri pertemuan klarifikasi yang digelar pada Sabtu, 11 April 2026, pukul 10.00 WITA di Sekretariat Pabersi Bali, Denpasar.

Ketua Umum Pabersi Bali, I Komang Suantara, menyatakan bahwa langkah ini diambil guna menjaga kejelasan informasi sekaligus mencegah kesimpangsiuran yang lebih luas di ruang publik. Pihaknya juga memberikan waktu tanggapan selama 2×24 jam sebagai bagian dari upaya penyelesaian secara profesional dan proporsional.