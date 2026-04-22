PBB Desak AS-Iran Perpanjang Gencatan Senjata dan Lanjutkan Dialog

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan seruan keras agar Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran segera melanjutkan meja perundingan. Organisasi dunia ini berharap stabilitas yang mulai terbentuk tidak runtuh seiring berakhirnya masa gencatan senjata.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa diplomasi total adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. PBB memandang momentum perdamaian saat ini terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja.

"Kami sangat berharap dialog antara AS dan Republik Islam Iran dapat dilanjutkan, gencatan senjata diperpanjang, dan diplomasi dijalankan sepenuhnya," ujar Dujarric dalam konferensi pers harian di Markas Besar PBB, New York, Rabu (22/4/2026).

Menanti Keputusan di Detik Terakhir

Situasi di lapangan kini tengah berada di ujung tanduk. Gencatan senjata antara Washington dan Teheran yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir dijadwalkan akan berakhir pada Rabu ini. Tanpa kesepakatan baru, kekhawatiran akan kembalinya ketegangan militer dan politik kian menguat.

Dujarric menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak tinggal diam. Guterres bersama utusan pribadinya untuk konflik Timur Tengah, Jean Arnault, terus bergerak secara intensif di balik layar.

"Sekretaris Jenderal dan Jean Arnault terus menjalin berbagai komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Fokus utamanya adalah memastikan saluran komunikasi tetap terbuka agar tidak terjadi miskalkulasi di lapangan," tambah Dujarric.

Ujian Diplomasi di Timur Tengah

Langkah PBB ini dinilai sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas kawasan yang selama ini kerap bergejolak. Peran Jean Arnault sebagai utusan khusus menjadi krusial dalam menjembatani kepentingan kedua negara yang memiliki sejarah hubungan yang kompleks tersebut.

Bagi PBB, perpanjangan gencatan senjata bukan sekadar penghentian baku tembak, melainkan ruang bernapas bagi bantuan kemanusiaan dan stabilitas ekonomi regional. Publik internasional kini menanti apakah AS dan Iran akan menyambut uluran tangan diplomasi ini atau justru kembali pada posisi konfrontatif.

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Gedung Putih maupun kantor kementerian luar negeri Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait respons mereka terhadap permintaan perpanjangan gencatan senjata yang diusulkan PBB tersebut. Namun, tekanan internasional diprediksi akan terus mengalir agar kedua negara tetap berada di jalur negosiasi.