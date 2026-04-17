PBB Desak Hizbullah Patuhi Gencatan Senjata: Rakyat Lebanon Sudah Terlalu Menderita

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bereaksi cepat menyusul pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan desakan tegas kepada kelompok pejuang Hizbullah agar menghormati dan mematuhi kesepakatan tersebut.

Pesan Guterres ini disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di New York, Kamis (16/4/2026) waktu setempat. PBB menilai kepatuhan seluruh pihak, termasuk aktor non-negara, menjadi kunci krusial agar jeda kemanusiaan ini tidak sia-sia.

"Pesan Sekjen kepada Hizbullah jelas: patuhi gencatan senjata. Saya pikir rakyat Lebanon telah sangat menderita," tegas Dujarric menanggapi pertanyaan awak media mengenai posisi PBB terhadap Hizbullah.

Keseimbangan Keamanan di 'Garis Biru'

Lebih lanjut, Dujarric menekankan bahwa hak untuk hidup dalam damai tidak hanya milik rakyat Lebanon, tetapi juga warga di Israel utara yang terdampak konflik berkepanjangan. Guterres berharap penghentian permusuhan ini dapat mengakhiri penderitaan warga sipil di kedua sisi "Garis Biru" (Blue Line).

"Penduduk di Israel utara juga berhak hidup damai. Kami berharap semua pihak mematuhi gencatan senjata ini tanpa pengecualian," tambah Dujarric.

Diplomasi Kilat Donald Trump

Gencatan senjata ini sebelumnya diumumkan secara mengejutkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan yang melibatkan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, dimulai pada Jumat (17/4/2026) pukul 04.00 WIB.

Trump tidak hanya sekadar mengumumkan jeda militer, namun juga bergerak cepat menuju "perdamaian abadi". Ia telah menginstruksikan tim intinya, yakni Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine, untuk mengawal proses diplomasi antara Beirut dan Tel Aviv.

Bahkan, Trump berencana mengundang kedua pemimpin negara tersebut ke Washington untuk melakukan pembicaraan yang lebih mendalam.

PBB Siap Kawal Perdamaian

Guterres menyambut positif langkah deeskalasi ini dan menyatakan PBB siap memberikan dukungan penuh, baik melalui misi politik maupun pasukan penjaga perdamaian di lapangan. Bagi PBB, gencatan senjata 10 hari ini adalah momentum emas yang tidak boleh dirusak oleh provokasi militer dari pihak mana pun.

Saat ini, mata dunia tertuju pada Lebanon. Apakah Hizbullah akan menyambut desakan PBB dan mengikuti garis diplomasi yang ditarik Washington, ataukah bara konflik di kawasan tersebut akan kembali menyala sebelum 10 hari berakhir?