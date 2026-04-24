PBB Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Prajurit TNI Praka Rico

Kabar duka dari garis depan perdamaian dunia kembali menyayat hati. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, personel TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon.

Praka Rico mengembuskan napas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Beirut setelah hampir satu bulan berjuang melawan luka kritis akibat serangan proyektil di Lebanon Selatan pada akhir Maret lalu.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan kegundahannya atas hilangnya nyawa 'seorang penjaga perdamaian yang penuh keberanian'.

“Kopral Rico Pramudia dari Indonesia, yang mengalami luka kritis pada 29 Maret, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya. Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia,” tulis Lacroix melalui platform X, Jumat (24/4/2026).

Kronologi Tragedi di Adchit Al Qusayr

Praka Rico (31) menjadi korban keganasan konflik di Lebanon Selatan ketika sebuah ledakan proyektil menghantam markasnya di Adchit Al Qusayr pada malam hari, 29 Maret lalu. Sejak saat itu, almarhum menjalani perawatan intensif di Beirut, namun luka yang dideritanya terlalu parah untuk disembuhkan.

Pihak UNIFIL dalam pernyataan resminya menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden ini. Gugurnya Praka Rico menambah daftar panjang pengorbanan prajurit Indonesia di tanah Lebanon.

Indonesia Kutuk Keras: Ini Kejahatan Perang

Merespons kabar duka ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI langsung mengeluarkan pernyataan keras. Indonesia mengutuk tindakan militer Israel yang menyebabkan gugurnya pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper) Indonesia.

Pemerintah RI menegaskan bahwa serangan terhadap personel PBB adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Indonesia mendesak PBB segera bertindak nyata, tidak sekadar berbelasungkawa.

“Indonesia terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini,” tegas pernyataan resmi Kemlu RI.

Bulan Berdarah bagi TNI di Lebanon

Wafatnya Praka Rico Pramudia menggenapkan jumlah prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan menjadi empat orang hanya dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sebuah catatan hitam yang menunjukkan betapa tingginya tensi konflik di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Praka Farizal Rhomadhon telah gugur dalam peristiwa yang sama pada 29 Maret. Kemudian pada 30 Maret, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan turut gugur saat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang pihak bertikai.

Selain empat syahid tersebut, tercatat tujuh prajurit TNI lainnya masih mengalami luka-luka akibat rangkaian serangan pada akhir Maret dan awal April. Eskalasi ini tidak hanya menghantam Indonesia; Prancis pun harus kehilangan dua tentaranya yang bertugas bersama UNIFIL setelah patroli mereka diserang pada 18 April.

Gugurnya putra-putra terbaik bangsa ini menjadi pengingat bagi dunia bahwa perdamaian seringkali ditebus dengan harga yang sangat mahal: nyawa para prajurit yang setia menjaga mandat internasional.