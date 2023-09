PBESI Siapkan Bonus Rp7 Miliar bagi Peraih Emas SEA Games Vietnam

Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Bambang Sunarwibowo mewakili Ketua Umum Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan telah menyiapkan bonus Rp7 miliar untuk peraih medali emas pada SEA Games Vietnam, 12-23 Mei 2022.

Dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5/2022), bonus tersebut termasuk untuk para pelatih yang mampu membawa atlet menjadi yang terbaik pada enam nomor yang diikuti oleh tim Indonesia, meliputi PUBG Mobile tim, PUBG Mobile solo, Mobile Legends: Bang-Bang, FIFA Online 4, Crossfire, dan Free Fire.

Selain bonus, Bambang juga menyebut Ketua Umum PBESI memberikan uang saku tambahan senilai Rp850 juta untuk 38 atlet yang akan berlaga pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-31 tersebut.

"Dalam waktu yang dekat ini, mereka harus bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan menunjukkan staminanya, agar memperoleh medali emas untuk bangsa Indonesia," kata Bambang saat mengecek kesiapan atlet di Basecamp Military Lifestyle, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/5/2022).

"Akan ada 38 atlet yang akan diberangkatkan dari enam nomor pertandingan. Kami berharap keenamnya ini masing-masing bisa mendapatkan emas," ia menambahkan.

Semula, PBESI menargetkan lima medali emas pada SEA Games 2021. Namun, setelah tim pelatih menganalisis progres atlet selama menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas), target yang dicanangkan meningkat menjadi enam.

PBESI juga telah menyiapkan berbagai fasilitas yang menunjang peningkatan prestasi selama atlet menjalani pemusatan latihan di Basecamp Military Lifestyle.

Atlet esports Indonesia dijadwalkan bertolak ke Vietnam pada Selasa pekan depan (10/5/2022). Adapun pertandingan cabang olahraga esports akan berlangsung di National Convention Center, Hanoi pada 13-22 Mei 2022.

Ini merupakan kali kedua esports dipertandingkan pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Secara keseluruhan, akan ada 10 medali emas yang diperebutkan yang terdiri dari delapan game. Untuk PC ada League of Legends, FIFA Online 4, dan CrossFire.

Kemudian untuk mobile ada League of Legends: Wild Rift (men's team), League of Legends: Wild Rift (women's team), Arena of Valor, PUBG Mobile (perorangan), PUBG Mobile (team), Garena Free Fire, dan Mobile Legends: Bang Bang.

Peraturan tentang batasan usia menetapkan bahwa pemain harus berusia minimal 18 tahun. Pada SEA Games edisi sebelumnya di Filipina pada 2019, pemain yang berusia minimal 12 tahun bisa mengikuti kompetisi.