PBNU Rilis Aplikasi Perpesanan NUChat

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan PT Gerbang Prima Sukses merilis platform digital berupa aplikasi perpesanan bernama NUChat dengan harapan menjadi basis data warga NU.



"Ini merupakan jawaban kita diera revolusi industri 4.0. Ini merupakan kemajuan luar biasa bagi NU," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat peluncuran aplikasi NUChat di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (25/10/2021).



Dia menyebut bahwa hadirnya NUChat bukan hanya khusus untuk warga NU, namun bisa digunakan oleh semua kalangan. Untuk itu, apabila ada warga yang akan menggunakan aplikasi tersebut, disilakan mengunduhnya melalui ponsel masing-masing.



"Ini untuk umum. Silakan langsung saja memakai NUChat," ujar KH Said Aqil.



Menurut dia, selain sebagai aplikasi perpesanan bagi masyarakat, NUChat juga merupakan sarana bagi NU untuk mengelola basis data.



Dia pun berharap, masyarakat, khususnya warga NU, menyambut baik kehadiran NUChat, karena aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan dan data pribadi pengguna pun dijamin aman.



Sementara itu, Direktur Utama Supertex Sandjaja Thahajadiputra mengatakan salah satu keunggulan NUChat bisa berkomunikasi dengan jaringan yang tak stabil, di mana ketika ada gangguan jaringan atau terputus, pesan yang dikirim melalui NUChat otomatis beralih ke SMS.



"Ada juga fitur lainnya, bisa untuk pembayaran zakat melalui digital, umrah dan kurban," kata KH Said Aqil.