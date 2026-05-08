PBSI Bakal Rombak Pelatih Pasca Gagal Total di Thomas Cup

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, membuka peluang adanya perubahan struktur tim pelatih di Pelatnas Cipayung pasca-hasil Thomas dan Uber Cup 2026.

Evaluasi menyeluruh dilakukan menyusul hasil kontras yang diraih tim Indonesia. Tim Thomas gagal total setelah untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup, usai kalah telak 1-4 dari Prancis pada laga penentuan. Sementara itu, Tim Uber meraih hasil lebih baik dengan membawa pulang medali perunggu.

"Iya, kalau tadi pertanyaannya apakah ada perubahan di sektor pelatih? Sangat mungkin. Kenapa enggak?," ujar Taufik menjawab pertanyaan Inilah.com dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (8/5/2026).

Taufik menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar jajaran pelatih, melainkan juga para atlet di berbagai sektor, terutama tunggal putra. Menurutnya, semua pihak harus siap menghadapi konsekuensi jika target yang diberikan tidak tercapai.

"Apakah ada perubahan di sektor pemain tunggal putra? Di pemain yang lain? Sangat mungkin juga," tegas Taufik.

Lebih jauh, sosok yang juga menjabat sebagai Wamenpora itu menilai profesionalisme harus diterapkan secara menyeluruh, baik untuk atlet maupun tim kepelatihan.

Jika dalam beberapa kesempatan target tak kunjung tercapai, PBSI tidak menutup kemungkinan mengambil langkah tegas demi mencari formula terbaik.

"Karena contoh ginilah, kalau misal memang pelatih ini dalam sekian lama kita kasih target dia tidak memenuhi, kenapa harus dipertahankan?," bebernya peraih medali emas Olimpiade 2004 Athena.

"Kan harus gitu, dia juga harus profesional. Membawa pemain gitu, kan buat pemain kita nggak melulu yang setahun sekali ada promosi degradasi, kita bisa kapan aja sekarang. Untuk pelatih pun sama," kata dia lagi.

Legenda bulu tangkis Indonesia itu menambahkan seluruh elemen di pelatnas wajib memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Ia tidak ingin ada pihak yang terjebak di zona nyaman.

"Kalau untuk beberapa kali kita kasih kesempatan enggak ada perform-nya, kenapa enggak? Toh di sini cari solusi yang ingin yang terbaik kan. Bahwa olahraga ini nggak bisa ditunggu kan," tuturnya.

"Tiap hari latihan, tiap minggu, tiap bulan ada pertandingan, enggak bisa. Kami cari formula yang terbaik gimana. Maksudnya yang enggak ada yang memang pelatih, pemain juga ya zona nyaman ya enak-enakan aja di situ. Yang pasti kita di sini butuh kerja tim yang sama. Kalau memang kita bisa sama-sama, tim worknya berjalan, ya ayo kita sama-sama," ujarnya memungkas.