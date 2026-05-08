PBSI Bongkar Akar Masalah Tim Thomas Indonesia Melempem

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, membeberkan sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab jebloknya performa Tim putra Indonesia di Thomas Cup 2026.

Tim Thomas gagal total setelah untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup usai kalah telak 1-4 dari Prancis pada laga penentuan. Hasil ini sekaligus menjadi kali pertama Indonesia gagal lolos dari fase grup sejak debut pada 1958.

"Di situ kan yang paling besar jadi pertanyaan, kok bisa kalah sama Prancis gitu. Semua masyarakat mempertanyakan itu," kata Taufik di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (8/5/2026).

Taufik mengungkapkan PBSI telah menggelar rapat internal bersama jajaran tim pelatih usai hasil buruk di Denmark. Dalam pembahasan tersebut, federasi mencoba mengidentifikasi persoalan yang dihadapi para pemain, khususnya di sektor tunggal putra.

Ia mencontohkan performa tunggal putra Alwi Farhan yang dinilai belum mampu tampil lepas di atmosfer pertandingan beregu.

"Nah, kayak kemarin kita juga ada evaluasi di situ, kita juga tanya pelatih tunggal, 'Misal Alwi kenapa?' Ya mungkin karena ada ketegangan, apa. Kita harus ubah di situ. Oke, kita di PBSI ini kemarin kita hanya berdiskusi, enggak menyalahkan pemain, enggak menyalahkan pelatih, tapi kita cari solusi ke depannya apa nih," katanya.

Menurut Taufik, karakter pertandingan beregu sangat berbeda dibanding turnamen individu. Tekanan ketiak dipercaya turun bertanding, apalagi setelah tim tertinggal memang diakuinya kerap memengaruhi performa atlet di lapangan.

"Karena pertandingan beregu dengan perorangan itu sangat beda. Alwi banyak juga kekurangannya di situ. Mungkin Jonatan Christie, ya kita susah juga untuk ngobrol yang harian karena beliau juga kan sudah enggak di Pelatnas lagi, karena beliau ada di luar juga. Kita untuk ke depannya evaluasinya seperti apa," tuturnya.

Legenda bulu tangkis Indonesia itu juga menyoroti faktor nonteknis yang disebut cukup berpengaruh pada penampilan tim selama Thomas Cup.

"Banyak faktor non-teknis yang memang kemarin terjadi di beregu, di Thomas Cup ini. Karena memang untuk beregu sama perorangan tuh beda. Kalau perorangan itu kan mikirin diri sendiri," kata peraih medali emas Olimpiade 2004 Athena itu.

"Kalau beregu ini kadang saya pengalaman dulu main juga, kalau misalkan di tunggal pertama kalah, tunggal berikutnya keduanya kadang ada beban juga, raba-raba juga,"

Taufik menilai beberapa pemain muda, termasuk Alwi dan Moh. Zaki Ubaidillah atau Ubed yang belum sepenuhnya mampu mengelola tekanan tersebut saat tampil di laga beregu.

"Banyak faktor emang yang harus diperbaiki. Dan di situ kita butuh waktu, terutama untuk Alwi, untuk Ubed. Kalau yang senior ya kita enggak tahu juga Thomas Cup berikutnya masih main apa enggak. Cuman prioritas kita evaluasi maksimal dari pelatih, dari anak-anak kemarin yang ikut," tuturnya.