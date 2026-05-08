PBSI: Menang Disanjung, Kalah Dicari-cari!

Wakil Ketua Umum (Waketum) 1 PBSI, Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pasca-hasil yang diraih tim Indonesia pada ajang Thomas Cup 2026.

Hasil kontras diraih dua tim Merah Putih. Tim Thomas gagal total setelah untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup, usai kalah telak 1-4 dari Prancis pada laga penentuan. Sementara itu, Tim Uber meraih hasil lebih baik dengan membawa pulang medali perunggu.

"Kita tahu, memahami bahwa harapan masyarakat terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia terlalu besar. Dan memang kita tahu juga bulu tangkis ini kan terutama di Thomas Cup kita punya sejarah yang sangat bagus dari tahun ya mungkin 10, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu," ucap Taufik mengawali dalam dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (8/5/2026).

Taufik tak menampik, kekecewaan mendalam dirasakan banyak pihak terutama pecinta bulu tangkis. Ia pun memahami pula banyak nada sumbang yang terus bermunculan, sebab hasil diluar dugaan yang diraih tim Thomas.

"Secara umum, kami lihat perjuangan para atlet sudah maksimal di lapangan. Mereka menunjukkan semangat, kerja keras, tanggung jawab untuk membawa nama Indonesia," kata peraih medali emas Olimpiade 2004 Athena tersebut.

"Namun, kami juga harus jujur bahwa hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan target ekspektasi yang diharapkan bersama," ujarnya lagi.

Atas dasar itu pula ia mewakili pengurus pusat PBSI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

"Atas hal tersebut, hasil tersebut, saya mewakili PBSI ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

"Yang kami tahu semua juga enggak akan pernah memaafkan. Karena selalu begitu olahraga dan yang, ya olahraga di Indonesia ya begitu. Menang disanjung, kalah dicari-cari, yang kalah minta maaf. Tapi kami tanggung jawab tentang evaluasi gimana," bebernya menambahkan.

Lebih jauh, Taufik bilang federasi telah melakukan rapat internal dengan jajaran pengurus dan pelatih serta pemain pasca-hasil Thomas dan Uber Cup.

"Dan dari turnamen ini, kami banyak mencatat hal yang menjadi bahan pembenahan. Mulai dari kesiapan teknis, strategi pertandingan, konsistensi performa, hingga penguatan mental bertanding di level beregu," katanya.

"Evaluasi ini tidak hanya ditujukan kepada atlet, tapi juga menyeluruh kepada tim pendukung, pelatih, sistem persiapan yang kami jalankan," ujar dia lagi.