PDIP DKI: Selamat Berjuang Pak Anies, Semoga Berhasil

PDIP DKI mengapresiasi deklarasi Partai NasDem yang secara resmi mencapreskan Gubernur Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono secara terbuka menyampaikan deklarasi tersebut menandakan Anies memiliki fokus baru selepas memimpin Ibu Kota pada 16 Oktober 2024 mendatang.

Gembong mengucapkan Anies selamat berjuang, dan mendoakannya untuk berhasil berkontestasi pada Pilpres 2024. Namun dia juga berpesan agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat segera menuntaskan program-progam yang dicanangkan sebelum purnatugas pada 16 Oktober mendatang.

“Kalau Pak Anies dicapreskan oleh NasDem, ya saya ucapkan selamat berjuang. Mudah-mudahan berhasil,” kata Gembong, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Menurut Gembong, tugas Anies di DKI sudah selesai dan berakhir dengan baik selepas dideklarasikan sebagai capres NasDem, di NasDem Tower, pada Senin (3/10/2022). Acara deklarasi tersebut turut dihadiri Anies yang mengaku merasa terhormat mengemban status capres NasDem.

Gembong turut mengapresiasi Anies karena telah meresmikan sejumlah program yang telah diagendakan selama memimpin Ibu Kota.“Kita berprasangka baik saja bahwa ini pekerjaan Pak Anies yang sudah dikerjakan kemudian selesai diresmikan, itu hal yang baik,” ujarnya.

Ketum NasDem Surya Paloh menyebutkan Anies sebagai figur terbaik untuk diusung sebagai capres dan memiliki visi-misi yang sesuai dengan platform partai. “Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best?” ungkapSurya Paloh.