PECAH! 20 Tahun Bungkam, Ahmad Dhani Bongkar Skandal Perselingkuhan Maia Estianty

Selama dua dekade, publik hanya mengenal narasi keretakan rumah tangga Ahmad Dhani dan Maia Estianty dari satu sisi. Namun, bak bom waktu yang meledak, pentolan Dewa 19 itu kini memutuskan untuk membongkar "kotak pandora" yang selama ini tersimpan rapat.

Selasa (5/5/2026), Ahmad Dhani secara mengejutkan mengungkap alasan asli di balik talak tiga yang ia layangkan pada Desember 2006 silam. Bukan karena isu orang ketiga dari pihaknya, Dhani justru menuding balik mantan istrinya.

"Saya ceraikan Maia karena dia selingkuh," tegas Dhani dengan nada bicara yang menggelegar di kawasan Kemang.

Dokumen Rahasia & Bos TV Swasta

Tak main-main, suami Mulan Jameela ini mengaku tidak asal bicara. Dhani mengklaim memegang bukti otentik berupa dokumen kronologi perselingkuhan Maia dengan seorang tokoh kelas kakap—pemilik stasiun TV swasta tanah air. Bahkan, Dhani menyebut ada surat kesepakatan yang dibubuhi tanda tangan sebagai bukti valid.

Lantas, kenapa baru sekarang? Kenapa membiarkan publik berspekulasi selama 20 tahun?

"Saya enggak mau anak-anak dibully di sekolah dibilang ibunya diceraikan gara-gara selingkuh," ujar bapak lima anak ini. Dhani mengaku sengaja menelan pahitnya hujatan netizen demi menjaga mental Al, El, dan Dul hingga mereka dewasa.

Amarah yang Terpicu di Momen Siraman El Rumi

Keberanian Dhani membongkar masa lalu ini ternyata bukan tanpa alasan. Ia mengaku "gerah" dengan sikap Maia yang dianggapnya memancing keributan. Pemicunya adalah pidato (speech) Maia di acara siraman El Rumi yang dinilai kembali menyudutkan masa lalu mereka.

"Kenapa waktu sungkeman El ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Saya sudah wanti-wanti, kalau mengungkit, saya akan bongkar semuanya!" ancam Dhani.

Hak Asuh Anak

Dhani juga mematahkan anggapan publik bahwa Maia memenangkan hak asuh anak. Ia menegaskan bahwa di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tahun 2013, Maia justru "kalah". Menurutnya, MA sengaja menunda ketok palu selama 6 tahun hingga anak-anak cukup umur untuk memilih sendiri ikut siapa—yang pada akhirnya, Al, El, dan Dul lebih banyak menghabiskan waktu di bawah asuhannya.