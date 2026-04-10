Pecah Kongsi di Jantung MAGA: Alex Jones Tuding Trump Kerasukan Iblis, Candace Owens Sebut 'Kakek Harus Masuk Panti Jompo'

Alex Jones, pendiri InfoWars yang juga salah satu loyalis paling awal gerakan MAGA sejak 2015, secara mengejutkan melontarkan kritik tajam kepada Presiden AS Donald Trump. (Foto: Associated Press/Briana Sanchez)

Peta politik Amerika Serikat (AS) tengah bergejolak hebat. Presiden AS Donald Trump kini harus menghadapi perlawanan sengit yang justru datang dari barisan pendukung setianya sendiri. Tokoh-tokoh sayap kanan dan dedengkot gerakan 'Make America Great Again' (MAGA) mulai ramai-ramai memisahkan diri dari sang panglima tertinggi.

Tokoh sentral di balik pemberontakan internal ini adalah Alex Jones. Pendiri InfoWars yang juga salah satu loyalis paling awal gerakan MAGA sejak 2015 itu secara mengejutkan melontarkan kritik tajam kepada Trump. Ia menilai sang presiden kini bertingkah layaknya 'penjahat super' dan berada di bawah pengaruh gelap.

"Pada akhirnya, saya hanya merasa kasihan padanya dan berdoa agar Tuhan menyentuh hati dan jiwanya, membebaskannya dari pengaruh iblis yang merasukinya. Sesederhana itu," tegas Jones dalam sebuah video, dikutip Jumat (10/4/2026).

Janji Kampanye yang Diingkari dan Pusaran Skandal Epstein

Retaknya kemesraan antara Trump dan poros konservatifnya tidak terjadi dalam semalam. Perseteruan ini memuncak akibat dua isu krusial: manuver militer Trump di Timur Tengah yang dinilai membuang janji kampanye untuk tidak memulai perang baru, serta memanasnya kembali rilis dokumen skandal Jeffrey Epstein.

Kemarahan Jones memuncak saat Trump melalui akun Truth Social melontarkan ancaman bernada genosida bahwa 'peradaban Iran akan mati malam ini, tak akan pernah bangkit lagi'.

Bagi Jones, pernyataan itu sudah kelewatan. Ia bahkan menyuarakan dukungan terhadap dorongan kubu Demokrat di Kongres untuk mengaktifkan Amandemen ke-25—sebuah mekanisme konstitusional untuk melengserkan presiden yang dinilai tidak lagi sehat atau tidak mampu menjalankan tugas.

"Ini bukan apa yang kita pilih! Trump benar-benar terdengar seperti penjahat super yang gila dari komik Marvel," seru Jones.

Dinamika kian rumit dengan munculnya Ibu Negara Melania Trump. Dalam konferensi pers mendadak pada hari Kamis (9/4/2026), Melania menyatakan bahwa para korban Epstein harus diberi ruang bersaksi di Kongres, sembari membantah keterlibatan dirinya. Jones mengendus manuver ini sebagai tanda perpecahan internal di lingkaran inti. "Sepertinya dia berpisah dari Trump karena dia tahu kapal ini sedang tenggelam," analisis Jones.

Trump Mengamuk, Sebut Eks Loyalis Ber-IQ Rendah

Gelombang kekecewaan tak hanya datang dari Jones. Deretan loyalis MAGA seperti Candace Owens, Tucker Carlson, Megyn Kelly, hingga Marjorie Taylor-Greene turut menyuarakan antipati serupa. Mereka menyiratkan bahwa Trump kini terlalu disetir oleh Israel untuk terus menggempur Iran.

Candace Owens secara gamblang menyebut Trump sebagai 'kekecewaan kronis'. "Mungkin sudah saatnya menempatkan Kakek di panti jompo," sindir Owens telak melalui unggahan media sosialnya.

Merasa dikhianati dan diserang dari dalam, Trump pun murka. Lewat platform Truth Social, ia merendahkan barisan mantan pendukungnya itu. "Mereka semua memiliki satu kesamaan: IQ Rendah," tulis Trump.

Sang Presiden juga melontarkan serangan pribadi kepada Jones dengan mengungkit kasus pencemaran nama baik penembakan Sandy Hook. "[Jones] mengucapkan hal-hal terbodoh dan kehilangan seluruh kekayaannya, yang memang sepantasnya, karena serangan mengerikannya yang mengklaim penembakan Sandy Hook sebagai hoaks," balas Trump.

Berbaliknya arah dukungan tokoh-tokoh kunci MAGA ini memperlihatkan adanya pergeseran bandul politik di Washington yang sangat signifikan. Narasi anti-perang yang selama ini menjadi jargon andalan 'America First' kini runtuh oleh kebijakan Timur Tengah Gedung Putih.

Trump kini seolah berperang di dua front yang sama beratnya: menghadapi media arus utama seperti CNN dan New York Times yang enggan mendukung agresi militernya, sekaligus berusaha memadamkan api pemberontakan dari barisan loyalis yang dulu mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.