Pecah Rekor, Yuhelson Jadi Sekjen Advokat Pertama Bergelar Profesor Hukum Kepailitan

Wakil Rektor IV Universitas Jayabaya, Prof. Harris Arthur Hedar saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Wakil Rektor IV Universitas Jayabaya, Prof. Harris Arthur Hedar, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas pengukuhan Yuhelson sebagai Guru Besar. Harris menyoroti status Yuhelson yang merupakan Sekjen di organisasi advokat pertama dengan spesialisasi hukum kepailitan di Indonesia.

“Kami bangga atas keberhasilan beliau ya, satu-satunya Sekjen di dalam organisasi advokat yang profesor yang meraih dalam bidang kepailitan,” kata Harris di Universitas Jayabaya, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut Harris, pencapaian Yuhelson ini bukan sekadar gelar akademik biasa, melainkan prestasi prestisius bagi dunia advokat tanah air.

“Saya sampaikan selamat kepada Prof. Yuhelson Sekjen Peradi Profesional, Sekjen yang merupakan kebanggaan dari Peradi Profesional yang telah meraih predikat profesor dalam bidang hukum kepailitan termasuk pertama di Indonesia,” sambungnya.

Rektor Universitas Jayabaya, Fauzi Yusuf Hasibuan, mengamini kebanggaan tersebut. Ia menyebut pengukuhan Yuhelson adalah hasil dari proses seleksi ketat yang diakui negara.

“Sebagai rektor, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dikukuhkannya Dr. Yuhelson sebagai guru besar. Ini adalah hasil perjuangan panjang dan seleksi yang sangat ketat,” ujar Fauzi.

Fauzi menekankan, sebagai guru besar, Yuhelson kini punya tugas tambahan untuk menarik gerbong dosen di bawahnya ikut naik kelas secara akademik.

“Kewajiban utama seorang guru besar adalah membina para pengajar di bawahnya agar bisa mengejar capaian akademik yang lebih tinggi, bahkan hingga menjadi guru besar,” tegasnya.

Ia pun menaruh harapan besar agar gelar profesor ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan memberikan dampak nyata bagi kampus.

“Semoga ilmu yang diperoleh dapat menetes ke bawah dan membawa kemajuan bagi Jayabaya di masa yang akan datang,” tutur Fauzi.