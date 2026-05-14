Pecco Bagnaia Blak-blakan Jagokan Martinator Juara MotoGP 2026!

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mulai memanas, dan Francesco 'Pecco' Bagnaia sudah punya prediksi berani.

Menariknya, andalan Ducati Lenovo ini tidak menyebut nama Marc Marquez, melainkan blak-blakan menjagokan mantan rival sengitnya, Jorge 'The Martinator' Martin, untuk angkat trofi musim ini!

Bagnaia melihat sinyal bahaya bagi para kompetitor. Baginya, Martin yang kini membela Aprilia Racing telah menemukan kembali formula magis yang membuatnya merebut takhta juara dunia pada tahun 2024 silam.

Berikut adalah alasan mengapa Pecco Bagnaia lebih condong bertaruh untuk kesuksesan sang The Martinator tahun ini:

Bangkit dari Keterpurukan

Setelah sempat hancur lebur pada musim 2025 akibat cedera parah, Martin membuktikan mental bajanya tahun ini. Tekanan besar dari manajemen Aprilia langsung dibayar tuntas.

Hingga lima balapan awal, Martin nangkring di posisi runner-up klasemen sementara dengan 127 poin, hanya berjarak satu angka dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Dejavu Strategi 2024

Pecco mengakui keunggulan Martin terletak pada konsistensi yang menakutkan, mirip seperti saat Martin mengalahkannya dalam perebutan gelar dua tahun lalu.

Flashback 2024: Dari 20 balapan utama, Martin hanya jatuh 2 kali, sementara Pecco 3 kali gagal finis. Martin mengunci gelar dengan 508 poin.

"Jorge Martin adalah kandidat juara. Ia pakai strategi yang sama dengan 2024 saat mengalahkan saya. Selalu finis dan konsisten cetak angka. Kualitas itulah yang buat saya kehilangan gelar dulu," aku Pecco jujur.

Ketenangan Mental yang Mengintimidasi

Ketajaman Martin terbukti nyata di MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5). Martin sukses finis terdepan, memutus puasa kemenangan podium utamanya sejak GP Mandalika Oktober 2024.

Pecco bahkan sudah tahu Martin akan menang sejak sehari sebelum balapan dimulai."Jujur, pas lagi makan malam bareng Martin, mukanya sangat tenang. Saya sudah prediksi dia bakal menang di Prancis, dan terbukti benar," pungkas Pecco.

Dengan konsistensi yang kembali pulih dan ketenangan mental yang matang, tak heran jika Pecco Bagnaia melihat atribut juara dunia saat ini ada pada diri Jorge Martin, melangkahi nama besar lainnya termasuk Marc Marquez.