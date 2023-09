Peduli Sesama, Inilah.com Gelar Jumat Berkah Bantu UKM dan Warga

Portal media Inilah.com menggelar aksi sosial Jumat Berkah di Jl. Panglima Polim IX, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).



Kegiatan Hari Jumat yang penuh berkah atau barokah ini dikemas dalam memberikan makan gratis dengan menu gule sapi. Makanan bukan dibuat sendiri, namun diborong dari seorang pedagang keliling bernama Pakde Pujo (60).



Pantauan di lapangan, banyak yang antusias mengantre. Mulai dari tukang ojek online, pedagang kaki lima, tukang parkir, sopir bajaj, sopir angkot, hingga petugas kebersihan.

Supryono (43), sopir ojol disela-sela ikut mengantre menyambut baik program makan gratis yang diselenggarakan Inilah.com. Ia merasa sangat bermamfaat, lantaran sejak pagi belum sarapan. Setelah adanya asupan makanan, bapak dua anak ini bisa lebih semangat dalam bekerja.



"Saya belum pernah alami yang gini (makan gratis) kalau bagi-bagi bingkisan di jalan sering. Saya ucapkan terima kasih kepada inilah.com semakin berkah," kata Supryono.





Ucapan syukur atas rezeki yang dianugerahkan Allah, juga spontan diucapkan Pakde Pujo, dagangan nasi gule yang diperkirakan sebanyak 200 porsi diborong ludes Inilah.com.



"Alhamdulillah senang sekali. Saya sudah berdagang sekitar 10 tahun baru kali ini dalam hitungan satu dua jam semuanya habis,” ungkap Pujo.





Chief Operating Officer Inilah.com, Rizal Jefrisani mengatakan aksi sosial Jumat Berkah ini merupakan bagian dari inisiatif Inilah.com, untuk ikut membantu meringankan beban usaha kecil menengah (UKM) dan masyarakat di tengah pandemi.

Bahkan dengan berbuat baik kepada orang lain bisa menimbulkan rasa bahagia, bukan sekadar karena moral bermasyarakat tetapi hal tersebut bisa terbukti secara ilmiah.

"Kita bantu dua pihak. UKM dan orang-orang saat jam makan. Ini bagian dari jurnalisme solusi. Seperti mengutip kanyataan dalam kata bijak, the more you give the more you get, jadi makin banyak Anda memberi, maka kian banyak pula Anda menerima," tutup Rizal.