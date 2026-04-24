Pegadaian Bima Salurkan CSR ke Masjid Al Ijtihad, Perkuat Kepedulian Sosial

PT Pegadaian Cabang Bima kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Kali ini, bantuan berupa peralatan ibadah disalurkan kepada Masjid Al Ijtihad, Kota Bima, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh perwakilan Pegadaian Cabang Bima kepada pengurus masjid dan disambut penuh rasa syukur oleh warga setempat.

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, khususnya salat berjamaah dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya.

Pimpinan Cabang Pegadaian Bima menegaskan, program CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberi manfaat nyata, tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga lewat kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melalui program CSR ini, kami ingin berbagi kebahagiaan serta mendukung fasilitas ibadah agar semakin layak dan nyaman digunakan oleh masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/04/2026).

Pengurus Masjid Al Ijtihad pun menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Mereka berharap hubungan baik antara Pegadaian dan masyarakat dapat terus terjalin serta membawa manfaat berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

Program CSR ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga aktif berperan dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, PT Pegadaian melalui Pegadaian Ambalawi juga telah menyalurkan bantuan CSR berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut disalurkan langsung ke Panti Asuhan Nurul Mubin Ambalawi sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan.

Langkah konsisten ini menegaskan peran Pegadaian sebagai perusahaan yang tak hanya tumbuh bersama masyarakat, tetapi juga hadir membawa solusi dan harapan bagi lingkungan sekitarnya.