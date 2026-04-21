Pegadaian Borong 2 Penghargaan di Indonesia WOW Brand 2026

PT Pegadaian kembali menorehkan pencapaian membanggakan dalam ajang Indonesia Branding Campaign of The Year 2026.

Pegadaian sukses membawa dua penghargaan sekaligus dalam acara penganugerahan yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia WOW Brand oleh MarkPlus, Inc. di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dua penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Pegadaian diantaranya Gold Winner pada kategori Investment Application, dan Bronze Winner pada kategori Digital Marketing.

Kedua penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keunggulan aplikasi layanan emas digital Pegadaian yang menjadi solusi investasi masa kini yang paling dipercaya masyarakat melalui aplikasi Tring! serta kekuatan strategi komunikasi digital Pegadaian yang efektif dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat secara luas di era transformasi.

Capaian ini menegaskan bahwa inovasi digital yang diusung Pegadaian, seperti aplikasi Tring!, telah menjadi pilihan utama nasabah dalam mengelola aset emas mereka secara praktis dan aman. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan Pegadaian dalam mentransformasi cara berkomunikasi, dari konvensional menjadi lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian dalam menjaga kepercayaan nasabah.

"Penghargaan dari MarkPlus ini bukan sekadar kebanggaan bagi kami, melainkan sebuah tanggung jawab besar. Capaian ini adalah bukti nyata bahwa strategi customer-focus yang kami jalankan berada di jalur yang tepat. Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus menginspirasi kami untuk melayani sepenuh hati, serta menghadirkan layanan yang inklusif, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan," ujar Selfie.

Keberhasilan di ajang Indonesia WOW Brand 2026 ini menjadi motivasi tambahan bagi Pegadaian untuk terus memperkuat ekosistem digital yang dimiliki. Sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, Pegadaian berkomitmen untuk tidak berhenti berinovasi demi menjawab tantangan zaman dan mewujudkan misi besar MengEMASkan Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Senior Vice President Marketing PT Pegadaian, Yudi Sadono, turut hadir sebagai panelis dalam WOW Brand 2026 Seminar yang mengusung tema “Branding in The Age of AI”. Melalui sesi bertajuk “AI Drives Scale, Trust Stay Gold”, beliau memaparkan bagaimana kecerdasan buatan berperan sebagai penggerak utama dalam memperluas skala bisnis dan jangkauan layanan secara masif, namun kepercayaan nasabah tetap menjadi nilai fundamental yang menjadi prioritas.

Dalam pemaparannya, Yudi menekankan bahwa di tengah pesatnya adopsi teknologi digital, aspek human touch harus tetap menjadi ruh dalam setiap interaksi dengan pelanggan.

“Efisiensi berbasis AI menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, namun kita tidak bisa menghilangkan human touch saat berhubungan dengan pelanggan, karena pada akhirnya, komunikasi yang kuat adalah komunikasi yang memberikan empati dan ketulusan lah yang akan memenangkan hati pelanggan. Bagi Pegadaian, sentuhan kemanusiaan inilah yang menjadi pembeda utama dalam membangun loyalitas yang berkelanjutan di era transformasi,” ungkap Yudi.

Melalui integrasi antara layanan fisik yang kuat dan aplikasi digital yang mumpuni, Pegadaian optimis dapat terus meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

