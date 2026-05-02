Pegadaian Konsisten Gelar Sedekah Jumat, Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Sekitar

Pegadaian Kantor Wilayah I Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi sosial bertema Sedekah Jumat dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan masjid. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Lodendang dan UPC Sidorukun yang berada di bawah naungan Cabang CP Krakatau, pada Jumat (1/5).

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Pegadaian Peduli yang secara rutin digelar sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan di dua titik, yakni di sekitar Masjid Al-Ma’ruf, Jalan Sidorukun, serta Masjid Nur Chadijah, Komplek Wartawan, Jalan Letterpress Ujung.

Dalam kegiatan tersebut, tim Pegadaian membagikan paket sedekah berupa kue kotak dan air mineral kepada masyarakat di sekitar masjid. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Perwakilan Pegadaian dari UPC Lodendang dan UPC Sidorukun menyampaikan bahwa kegiatan Sedekah Jumat tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Melalui program Sedekah Jumat ini, kami ingin terus hadir di tengah masyarakat dan berbagi kebahagiaan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar perwakilan Pegadaian.

Sementara itu, Pimpinan Cabang CP Krakatau, Amelia Besty Gaiety, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Pegadaian terhadap masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan program Sedekah Jumat secara berkelanjutan agar manfaatnya semakin luas,” ungkapnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat yang mengapresiasi kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan sekitar.

Dengan semangat mengEMASkan Indonesia, Pegadaian Kanwil I Medan akan terus berupaya memperluas jangkauan program TJSL agar semakin luas dan merata, salah satunya melalui program Sedekah Jumat yang diharapkan dapat terus memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

