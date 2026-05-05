Pegadaian Raih Penghargaan Top CX Brand Award 2026

PT Pegadaian meraih Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2026 untuk kategori Multifinance Call Center dalam ajang Top CX Brand Award - CXTRAORDINARY EVENING 2026. Acara bertema “Rahasia Melayani Sepenuh Hati” tersebut digelar di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Kamis (30/04).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pegadaian dalam menghadirkan layanan contact center yang tidak hanya responsif, solutif, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelanggan yang mudah, cepat, dan tetap humanis di tengah arus digitalisasi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Senior Vice President Layanan Contact Center PT Pegadaian, Rinny Amelia Hadjoh. Dalam pernyataannya, Rinny menekankan bahwa pencapaian ini adalah buah dari sinergi seluruh Insan Pegadaian, khususnya tim contact center yang menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan nasabah setiap harinya.

“Bagi kami, melayani sepenuh hati berarti hadir untuk mendengar, memahami, dan memberikan solusi terbaik. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas interaksi, karena contact center bukan sekadar pusat informasi, melainkan ruang interaksi yang membangun kepercayaan dan kedekatan antara Pegadaian dengan masyarakat, yang membantu nasabah memperoleh solusi secara cepat dan tepat.” ujar Rinny.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah, mengungkapkan bahwa prestasi ini sejalan dengan peta jalan transformasi Customer Experience (CX) perusahaan. Pegadaian berkomitmen untuk memastikan setiap titik sentuh layanan (touchpoints) memiliki standar kualitas yang unggul.

“Sejalan dengan asesmen Danantara CX100, kami terus berupaya memastikan bahwa setiap layanan, termasuk contact center, mampu memberikan pengalaman yang solutif. Kami percaya bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi dari kemampuan kita memahami kebutuhan nasabah secara menyeluruh,” tegas Eka.

Pegadaian terus memperkuat kompetensi insan layanan, memperbaiki proses bisnis, serta menjaga konsistensi pelayanan di berbagai kanal, untuk memastikan layanan yang diberikan berjalan secara profesional dan empatik, sesuai dengan standar customer experience yang terus berkembang secara global. Ke depan, Pegadaian akan terus mengintegrasikan teknologi terkini dengan sentuhan kemanusiaan (human touch) pada ekosistem layanannya.

“Teknologi membantu kami menjadi lebih cepat dan efisien, tapi sentuhan manusia tetap menjadi inti layanan kami. Kami percaya, kepercayaan dibangun dari interaksi yang tulus. Karena itu, kami menggabungkan kekuatan digital dengan pendekatan humanis, sehingga nasabah tetap merasa dekat, didengar, dipahami, dan dilayani dengan sepenuh hati,” tambah Eka.

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Pegadaian sebagai penggerak ekonomi rakyat yang inklusif. Dengan layanan contact center yang semakin tangguh, Pegadaian optimis dapat terus mempermudah akses informasi dan solusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah demi langkah yang dilakukan Pegadaian dalam memberikan layanan terbaik tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk memberikan kebermanfaatan nyata bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan semangat MengEMASkan Indonesia.

