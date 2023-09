Pegang Hak Siar Indonesia Masters 2022, MNC Group Manjakan Pecinta Bulu Tangkis

Turnamen badminton Indonesia Masters 2022 akan digelar pada 7-14 Juni mendatang di Istora Senayan Jakarta dan tayang Siaran Langsung MNC TV. Tak cuma itu setelahnya ajang East Ventures Indonesia Open 2022 yang berlangsung pada 14 – 19 Juni 2022 juga bakal tayang.

Daihatsu Indonesia Masters 2022 dan East Ventures Indonesia Open 2022 telah menyiapkan hadiah ratusan ribu dollar AS, dimana Daihatsu Indonesia Masters 2022 menyediakan hadiah total 360 ribu dolar AS atau sekitar Rp5,1 miliar, sementara East Ventures Indonesia Open 2022 total hadiah mencapai 1,2 juta dolar AS atau setara Rp17,6 miliar.

Kedua turnamen ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Maka dari itu, sebagai tuan rumah, masyarakat Indonesia bisa lebih maksimal dalam mendukung atlet Tanah Air yang berlaga. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia mulai melonggarkan aturan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini terkait event olahraga, dimana sudah bisa dihadiri penonton.

"Sebagai tuan rumah mudah-mudahan kita bisa mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Di bawah kepemimpinan pengurus PBSI yang baru, sangat luar biasa prestasi bulutangkis. Sebagai MNC Group kami akan melakukan sebaik-baiknya agar dapat dinikmati oleh seluruh pemirsa nasional maupun internasional melalui jaringan televisi maupun media sosial, kemudian jaringan streaming RCTI+ dan Vision+ yang juga jangkauannya di seluruh dunia. Intinya masyarakat supaya dapat mengetahui seluruh isi pertandingan dari platform manapun tanpa kecuali," tutur Hary Tanoesoedibjo, selaku Executive Chairman MNC Group dalam siaran pers yang diterima Inilah.com, Kamis (02/06/2022).

Hal ini tentunya juga dapat mengobati kerinduan masyarakat untuk menyaksikan serta memberikan dukungan kepada atlet Indonesia yang berlaga di dua turnamen ini yang bakal berjalan semakin seru karena tahun ini China akan ikut serta.Disamping itu, seluruh pertandingan juga disiarkan secara langsung di televisi free to air milik MNC Group yakni, MNCTV dan INEWS. Selain MNCTV dan INEWS, Daihatsu Indonesia Masters 2022 dan East Ventures Indonesia Open 2022 juga dapat disaksikan melalui platform media digital ataupun channel media milik MNC Group lainnya seperti, MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV, Vision+ dan RCTI+.

Sementara Ketua Umum Persatuan Bulutangklis Seluruh Indonesia (PBSI) Agung Firman Sampurna juga menyambut baik kerjasama antara MNC Group dan PBSI, “Ini merupakan kerjasama berkelanjutan yang sangat baik. PBSI di bawah kepengurusan kami, ingin membuat bulutangkis menjadi olahraga industri, apa yang dilakukan PBSI dan MNC Group ini merupakan salah satu jalan untuk mencapai tersebut. Tidak hanya MNC Group, tapi juga terbuka untuk semua industri swasta yang nantinya akan bekerja sama. Banyak hal yang kita lakukan, tidak hanya broadcasting, tetapi pembinaan, pembuatan klub-klub baru dan rekrutmen atlet dan turnamen ditingkat nasional. Melalui turnamen yang akan digelar ini kami harapkan para atlet bisa memberikan yang terbaik dan tentunya akan ada apresiasi bagi atlet berprestasi.”

Selain Daihatsu Indonesia Masters 2022 dan East Ventures Indonesia Open 2022, MNC Group dengan PBSI juga bekerjasama dalam beberapa turnamen bergengsi lainnya seperti, delapan turnamen Sirkuit Nasional yang berlangsung mulai 4 Juli hingga 10 Desember 2022 yang berlangsung di delapan kota Indonesia. Lalu Bright Up Cup 7 (7 – 8 Juli 2022), final Piala Presiden (1 – 6 Agustus 2022), final Indonesia International Challenge (27 September – 27 November 2022), final Indonesia International Series (20 – 25 September 2022), final Indonesia Masters Super 100 (18 – 23 Oktober 2022) dan final Kejuaraan Nasional (19 – 24 Desember 2022).

Bulutangkis merupakan olahraga salah satu favorit di Indonesia dan prestasi pebulu tangkis Indonesia juga selalu membanggakan dengan mencetak prestasi dunia. Sehingga Turnamen Bulutangkis Dunia Daihatsu Indonesia Masters 2022 dan East Ventures Indonesia Open 2022 yang ditayangkan di MNC Group ini, dipastikan akan menyita perhatian penonton.

Sejumlah pemain top dunia juga dipastikan akan ikut bertanding dan turut memanaskan persaingan dalam perburuan gelar. Tim Indonesia yang bermain sebagai tuan rumah, tentu akan menampilkan atlet terbaik untuk turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2022 dan East Ventures Indonesia Open 2022.

Saksikan perjuangan atlet Indonesia untuk meraih gelar juara Daihatsu Indonesia Masters 2022 pada pada 7 – 12 Juni 2022 dan East Ventures Indonesia Open pada 14 – 19 Juni 2022 ditayangkan secara langsung hanya di MNCTV, INEWS, MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV, Vision+ dan RCTI+.