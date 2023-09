Pegunungan Makkah Hijau Terhampar Ditumbuhi Tanaman Usai Diguyur Hujan

Ada pemandangan berbeda di Makkah, Arab Saudi saat ini. Pegunungan di Makkah yang dikenal bertanah kering dan gersang kini mulai ditumbuhi tanaman, sehingga tampak terlihat hijau usai diguyur hujan selama beberapa waktu kemarin.

Pemandangan tak biasa ini dipotret dan dibagikan akun Twitter @ilmfeed melalui video berdurasi 00.45 menit yang menunjukkan hamparan luas tanah pegunungan Arab Saudi yang menghijau.

"The mountains of Makkah have been covered with greenery after recent rainfall," tulis @ilmfeed dikutip Inilah.com, Minggu (8/1/2023).

Video yang telah ditonton lebih dari 1,1 juta tayangan ini memantik reaksi warganet yang turut berkomentar terkait hamparan hijau di pegunungan Makkah.

Sebagian warganet merasa takjub dengan hamparan rumput yang menghijaukan pandangan di sekitar pegunungan Makkah. Bahkan, salah satu di antaranya menyebut hujan yang membasahi tanah Makkah memberikan keberkahan.

"Masyaallah, beautiful scenery. May we take lessons Ya Allah," tulis akun @faridism.

Namun, warganet lainnya mengaitkan tumbuhnya tanaman di Tanah Makkah sebagai tanda akhir zaman, sehingga mereka menyebutnya sebagai pemandangan indah yang menakutkan.

"It is one of the signs of qayammat that makkah and medina will becom green again," tulis akun @muhammad10saqib.

"So Prophet Muhammad SAW saying are now come true. The end of the world is coming now. May Almighty Allah saves us from this dark age," sahut akun @m_irfan200.

"Is it real? It is beautiful but scary at the same time," timpal akun @Alfiyah_nay.

Kemudian, akun @idinzainuddin mengutip hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad tentang peristiwa hijaunya pegunungan Makkah dalam komentarnya.

"Nabi bersabda: 'Kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah arab kembali menjadi tanah yang subur banyak padang hijau dan sungai-sungai'," tulis akun tersebut.

Sementara, akun Twitter @youfirywf5552 yang mengaku tinggal di sekitar pegunungan Makkah menyebutkan, tumbuhnya tanaman hijau merupakan hal yang biasa terjadi, apalagi usai diguyur hujan lebat. Namun, setelah beberapa saat, tanaman akan layu dan mati dalam waktu yang tak terlalu lama.

"I live near this area this happens after every heavy rainfall. It is just grass grows overnight and disappears in a few days. Stop beeing melodramatic," tulis akun tersebut.