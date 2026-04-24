Pekan Depan, 7 Perjalanan KA Tujuan Jateng Berubah Jadwal

Calon penumpang menunggu kedatangan kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Sebanyak tujuh perjalanan kereta api keberangkatan awal maupun yang melintas di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto mengalami perubahan jadwal yang berlaku mulai 1 Mei 2026.

“Perubahan jadwal ini diharapkan dapat meningkatkan performa operasional serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pelanggan,” kata Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, penyesuaian tersebut mencakup perubahan jadwal keberangkatan dan kedatangan, serta penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah perjalanan guna meningkatkan keandalan layanan.

Ia mengatakan tujuh kereta api yang mengalami penyesuaian tersebut meliputi KA 10A Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng, KA 77C Lodaya relasi Solo Balapan-Bandung, KA (78C) Lodaya relasi Bandung+Solo Balapan.

Selanjutnya KA 114C Sawunggalih relasi Pasar Senen-Kutoarjo, KA 284B Serayu relasi Pasar Senen-Purwokerto, KA 287A Serayu relasi Purwokerto-Pasar Senen, serta KA 291A Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong.

Pada KA Argo Wilis, perubahan terjadi di Stasiun Kroya dengan waktu tiba dari pukul 11.46 WIB menjadi 11.56 WIB dan berangkat semula pukul 11.49 WIB menjadi 11.59 WIB. Di Stasiun Kutoarjo, waktu tiba berubah dari pukul 12.38 WIB menjadi 12.48 WIB dan berangkat yang sebelumnya pukul 12.41 WIB menjadi 12.51 WIB.

Sementara KA 77C Lodaya mengalami percepatan waktu kedatangan/keberangkatan di sejumlah stasiun, antara lain Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan Sidareja serta menambah pemberhentian di Stasiun Gandrungmangun dengan waktu tiba pukul 10.36 WIB dan berangkat pukul 10.42 WIB.

KAI juga menambahkan stasiun pemberhentian untuk KA 78C Lodaya, yakni di Gandrungmangun dengan waktu tiba pukul 10.32 WIB dan berangkat pukul 10.38 WIB.

Selanjutnya KA 114C Sawunggalih mengalami perubahan waktu kedatangan/keberangkatan di Stasiun Karanganyar dan Kebumen, serta penyesuaian waktu kedatangan di Stasiun Kutoarjo menjadi pukul 12.39 WIB.

Demikian pula KA 284B Serayu mengalami perubahan jadwal di sejumlah stasiun seperti Sidareja, Gandrungmangun, Jeruklegi, Maos, dan Kroya, sedangkan KA 287A Serayu mengalami penyesuaian waktu di Stasiun Gandrungmangun dan Sidareja.

Sementara itu, KA 291A Kutojaya Selatan mengalami perubahan waktu kedatangan di Stasiun Maos dari pukul 11.49 WIB menjadi 11.38 WIB.

Terkait dengan hal itu, As’ad mengimbau pelanggan untuk memperhatikan kembali jadwal terbaru yang tertera pada tiket serta datang lebih awal ke stasiun guna mengantisipasi perubahan waktu keberangkatan.

“Kami akan terus mengutamakan keselamatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” katanya.

