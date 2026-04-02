Pekan Depan, DPR Agendakan Rapat dengan Pemerintah Bahas Ketersediaan BBM dan LPG

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat ditemui di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Ukuran Font Kecil Besar

Anggota Komisi XII dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mengatakan pekan depan komisinya akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Dalam minggu depan akan ada pembahasan dengan Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN untuk memastikan kepastian pasokan BBM, termasuk LPG," jelas Eddy di Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

Namun, ia menyebut rapat ini belum akan membahas postur BBM subsidi yang berkaitan dengan APBN. "Kita lebih fokus kepada ketersediaan dan keandalan pasokan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak naik. Meski harga minyak dunia melonjak hingga di atas Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Angka tersebut mencakup subsidi, namun belum termasuk kompensasi.

"Rp90 triliun sampai Rp100 triliun. Itu subsidi. Kompensasi lain lagi hitungannya, nanti deh detailnya saya lupa," ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, sumber pembiayaan subsidi tersebut akan berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga yang dilakukan secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga memiliki opsi memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) yang saat ini. sudah mencapai Rp420 triliun. Namun, opsi tersebut belum menjadi pilihan utama untuk menutup kebutuhan subsidi BBM.

"Ada penghematan sedikit-sedikit di sana-sini. Kita melakukan tahap satu, tahap dua, tahap tiga di belanja kementerian/lembaga yang tidak terlalu jelas. Dan kalau kepepet, saya punya SAL sekarang naik Rp420 triliun," kata dia.

Menkeu Purbaya mengakui, pemberian subsidi tersebut akan berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, ia memastikan defisit tetap berada dalam batas aman sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kalau dari 2,68 persen ke 2,9 persen kan 0,12 persen, kan tidak besar-besar amat," jelasnya.