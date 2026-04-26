Pengakuan Pelaku: Incar Pejabat Pemerintah dalam Penembakan Jamuan Makan Malam Trump

Tersangka pelaku penembakan dalam acara jamuan makan malam Gedung Putih di Hotel Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat.

Ukuran Font Kecil Besar

Tabir motif di balik aksi nekat penembakan dalam acara jamuan makan malam White House Correspondents’ Association (WHCA) mulai tersingkap. Tersangka utama, Cole Thomas Allen, dilaporkan memberikan pengakuan mengejutkan kepada penyidik bahwa target utamanya adalah para pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat.

Mengutip laporan CBS News, Minggu (26/4/2026), sumber dari internal penegak hukum membeberkan bahwa Allen menyampaikan ambisinya tersebut sesaat setelah diringkus oleh agen Secret Service. Meski telah mengonfirmasi sasaran serangannya, pria asal California ini disebut belum memberikan keterangan yang spesifik mengenai motif ideologis di balik aksinya.

Target Umum Pejabat Pemerintahan

Dalam pemeriksaan awal, Allen tidak secara eksplisit menyebut nama Presiden Donald Trump sebagai target tunggal. Namun, ia merujuk secara umum pada 'pejabat pemerintahan' yang hadir dalam acara bergengsi tersebut. Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi sistem keamanan gedung putih, mengingat acara tersebut dihadiri oleh konsentrasi pejabat tinggi negara dalam satu ruangan.

"Tersangka tidak secara spesifik menyebut Trump sebagai target, tetapi merujuk secara umum pada pejabat pemerintahan," ungkap sumber penegak hukum tersebut sebagaimana dikutip dari Sputnik News.

Hingga saat ini, Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal (FBI) belum merilis konfirmasi resmi terkait motif tunggal pelaku. Penyelidikan masih berlangsung intensif untuk menggali apakah Allen bekerja sendiri atau berafiliasi dengan jaringan tertentu yang memiliki sentimen terhadap administrasi saat ini.

Evakuasi Dramatis di Washington Hilton

Insiden berdarah yang terjadi di Hotel Washington Hilton pada Sabtu malam itu memaksa protokol keamanan tertinggi diberlakukan. Suasana jamuan yang awalnya penuh kehangatan berubah menjadi kekacauan total saat suara tembakan menggema.

Agen Secret Service bergerak kilat melakukan evakuasi darurat terhadap Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump. Tak hanya sang Presiden, Wakil Presiden JD Vance beserta sejumlah pejabat senior kabinet dan anggota Kongres juga segera dilarikan ke bunker dan lokasi aman melalui jalur evakuasi bawah tanah hotel.

Kondisi keamanan di Washington Hilton kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Allen dilaporkan mampu membawa sejumlah senjata dan mendekati area vital sebelum akhirnya melepaskan tembakan yang melukai seorang agen.

Evaluasi Total Keamanan VIP

Pihak berwenang AS kini menghadapi tekanan besar untuk mengevaluasi celah keamanan dalam acara-acara publik yang melibatkan tokoh VVIP. Fokus penyelidikan saat ini tidak hanya pada pengakuan Allen, tetapi juga pada bagaimana sistem pemindaian di hotel tersebut bisa ditembus oleh individu bersenjata lengkap.

Cole Allen kini ditahan tanpa jaminan dan dijadwalkan akan segera menjalani persidangan perdana atas sejumlah dakwaan berat, termasuk upaya pembunuhan terhadap pejabat federal dan pelanggaran undang-undang senjata api di distrik federasi.