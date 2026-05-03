Pelaku Pembunuhan Sadis Lansia Sempat Tinggal Serumah dan Curi Duit Rp4 Juta

Salah satu pelaku pencurian disertai pembunuhan di Rumbai, Pekanbaru, ketika diamankan polisi. (Foto: Antara/Annisa Firdausi).

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkap rangkaian aksi para pelaku dalam kasus pencurian disertai pembunuhan terhadap seorang lansia di Rumbai, Kota Pekanbaru. Sebelum kejadian, pelaku disebut telah beberapa kali mendatangi rumah korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Hasyim, mengatakan para pelaku lebih dulu melakukan survei. Bahkan, mereka sempat mencuri di lokasi yang sama pada 8 April 2026.

Dalam aksi sebelumnya itu, pelaku membawa kabur uang sekitar Rp4 juta.

Pelaku utama juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan korban. Ia pernah tinggal serumah sebelum akhirnya keluar dari rumah tersebut pada 2023.

"Para pelaku datang ke Pekanbaru memang dengan rencana untuk menguras harta korban," ujarnya.

Saat menjalankan aksinya, korban dipukul menggunakan benda tumpul yang telah disiapkan hingga meninggal dunia. Setelah itu, tubuh korban dipindahkan ke kamar mandi.

Polisi masih mendalami dugaan adanya pengaruh obat-obatan terlarang yang diduga mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut.

Usai kejadian, para pelaku melarikan diri ke luar daerah dan sempat singgah di tempat hiburan di wilayah Sumatera Utara.

Namun, pelarian itu tidak berlangsung lama. Dalam hitungan hari, aparat gabungan Polresta Pekanbaru dan Polda Riau berhasil menangkap seluruh tersangka.

Berencana Habisi Satu Keluarga

Polisi juga mengungkap rencana awal para pelaku sebelum aksi pembunuhan terjadi. Mereka diduga sempat berniat menghabisi satu keluarga di rumah tersebut.

Menurut Hasyim, rencana itu berkembang saat para pelaku dalam perjalanan menuju lokasi.

"Rencana awal ingin mencuri, tetapi berkembang ingin membunuh empat orang yang ada di rumah, yakni suami istri dan dua anaknya," jelas Hasyim dalam konferensi pers di Pekanbaru, Minggu (3/5/2026).

Namun, saat tiba di lokasi, situasi tidak sesuai rencana. Di dalam rumah hanya terdapat satu orang, yakni Dumaris Boru Sitio, sementara anggota keluarga lainnya tidak berada di tempat pada Rabu (29/4).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menangkap empat tersangka di lokasi berbeda, yakni di Binjai, Sumatera Utara, dan Aceh Tengah.

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Muharman Arta, memastikan seluruh pelaku telah diamankan.

"Empat pelaku sudah diamankan. Otak pelaku berinisial AF yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai menantu korban," kata Arta.

Polisi juga mengungkap peran masing-masing pelaku. Tersangka SL disebut sebagai pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban, dibantu dua pelaku lainnya, yakni E dan L.

Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain perhiasan emas, telepon genggam, laptop, serta uang asing. Sementara alat berupa kayu yang diduga digunakan dalam aksi tersebut masih dalam pencarian.

Motif sementara diduga karena sakit hati, berdasarkan pengakuan tersangka yang menyebut korban kerap memarahi pelaku utama.

"Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda korban," tambahnya.

Saat proses penangkapan, para tersangka sempat melarikan diri sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus ini terungkap setelah korban, Dimaris Isni Sitio (60), ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kecamatan Rumbai. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dapur dengan luka di bagian wajah pada Rabu (29/4).