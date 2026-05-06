Tak Kunjung Ditahan, Tersangka Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati Kabur ke Luar Jateng

Hingga saat ini polisi masih memburu keberadaan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bernama Ashari yang hilang kontak sejak, Selasa (5/5/2026) kemarin.

Padahal sebelumnya, tersangka pencabulan terhadap puluhan santriwati itu dinilai kooperatif terhadap polisi, sehingga sempat dijamin tidak melarikan diri. Atas alasan itulah pihak kepolisian belum menahan tersangka.

Dugaan tersangka telah melarikan diri telah terendus sejak pengasuh ponpes itu mangkir dari pemeriksaan polisi. Bahkan saat ini pelaku diduga telah melarikan diri ke luar wilayah Jateng.

"Yang bersangkutan tidak berada di tempat dan diduga berada di luar wilayah Jawa Tengah," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, tim penyidik juga telah melakukan pendalaman terhadap pihak keluarga serta kuasa hukum terkait keberadaan tersangka.

Tersangka diburu oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan didampingi Direktorat PPA-PPO Polda Jateng.

"Tim Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) Polda Jawa Tengah ikut melakukan pengejaran terhadap pelaku," jelasnya.

Sebelumnya Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo berinisial AS sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati sejak 28 April 2026 lalu.

Polresta Pati juga membantah Jaka membantah kabar yang menyebut tersangka sedang berupaya kabur usai dilaporkan. Menurut dia, sejauh ini tersangka menjalani pemeriksaan secara kooperatif.