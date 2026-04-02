Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi Akhir Ditangkap, Motif Masih Misterius

Polisi telah mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo (54), warga Perumahan Bumi Sani, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Informasi penangkapan ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni.

Meski demikian, pihak kepolisian belum mengungkapkan secara rinci mengenai identitas maupun motif pelaku. Hal tersebut rencananya akan dijelaskan dalam konferensi pers resmi.

“Iya pelaku sudah ditangkap pagi ini. Lebih lengkapnya akan kami sampaikan besok di press conference jam 9,” ujar Sumarni saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/4/2026).

Peristiwa ini sebelumnya terjadi saat korban hendak menuju musala untuk melaksanakan salat subuh pada Senin (30/3/2026) sekitar pukul 04.50 WIB. Saat itu, korban diserang oleh orang tak dikenal dengan air keras yang menyebabkan luka serius.

Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuriyanti, menjelaskan bahwa korban mengalami luka bakar cukup luas di beberapa bagian tubuh.

“Korban mengalami luka bakar sekitar 30 persen di area wajah, telinga, leher, dada, perut, dan bahu,” ujar Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuriyanti.

Dalam upaya mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian.

“Sejauh ini saksi yang sudah dimintai keterangan tujuh orang. Barang bukti yang diamankan berupa pakaian dan sandal yang digunakan korban,” kata Wuriyanti.