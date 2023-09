Pelaku Usaha di Kendari Terima Pelatihan UMKM Go Global

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari dan Kendari Preneur memberikan pelatihan UMKM Go Global kepada para pelaku usaha di Kota Kendari.

Ketua Kendari Preneur Syarif Maulana mengatakan pelatihan telah digelar pada 22-24 November 2021 lalu dengan pelatihan Go Modern, Go Digital, dan Go Online.

"Kami ingin mengangkat produk unggulan UMKM Kota Kendari agar bisa ekpor," ujarnya.

Menurutnya Kendari Preneur akan berupaya menghadirkan pasar ekspor bagi produk unggulan di Kota Kendari sebagi bentuk keseriusan membantu UMKM Kota Kendari. Beberapa produk unggulan tersebut di antaranya produk mete, tenun, olahan ikan, olahan pertanian dan lain-lain.

Sementara itu Wakil Kendari Preneur Nesty Zuniarti mengatakan 45 peserta yang ikut adalah pelaku UMKM yang sudah menyadari produk mereka bisa dikenalkan di luar negeri.

"Makanya mereka belajar cara mengenalkan produk ke luar negeri, kemudian ada permintaan dari luar cara mengirimkan sampelnya, bernegosiasi, mengurus dokumen dan lain-lain," katanya.

Karena itu diharapkan pelatihan Go Global terhadap pelaku UMKM bisa memasarkan produknya di seluruh dunia dan memenuhi kebutuhan orang banyak.

"Tahun 2022, Kendari Preneur tetap mengadakan dan akan memperbanyak program pelatihan-pelatihan seperti ini," pungkasnya.