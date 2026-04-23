Pelatih Persija Gregetan, 25 Tembakan tak Bisa Menang

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan bahwa percuma timnya menciptakan banyak peluang jika tak ada yang berbuah gol.

Hal ini dikatakan Mauricio setelah timnya menciptakan 25 total tembakan yang 10 di antaranya adalah tembakan tepat sasaran, dalam laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 yang berakhir imbang 1-1 melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (22/4).

“Kami tetap harus mampu mencetak gol. Percuma jika sudah banyak menekan pertahanan lawan, tetapi tidak berbuah gol. Sebagai pelatih, saya bisa mengontrol apa yang harus dilakukan di lapangan,” kata Mauricio, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis.

Persija tertinggal lebih dulu saat pertandingan baru berjalan empat menit. Berawal dari skema serangan balik, Ezequiel Vidal berhasil membobol gawang yang dikawal Carlos Eduardo.

Merespons situasi tersebut, Persija menunjukkan reaksi positif. Bermain sabar dalam membangun serangan, Macan Kemayoran kemudian mampu mencetak gol balasan pada menit ke-20 melalui penalti Allano Lima.

Persija memiliki peluang untuk berbalik unggul melalui titik putih sebelum berakhirnya babak pertama, namun, eksekusi penalti dari Maxwell Souza belum mampu berbuah gol.

Memasuki 45 menit kedua, Persija tak berhenti menggempur pertahanan tuan rumah. Beberapa peluang tercipta, mulai dari sundulan Gustavo Almeida, sepakan keras Jean Mota, hingga tendangan Bruno Tubarao. Sayangnya, gol tak kembali hadir dan laga pun berakhir dengan skor 1-1.

"Kami sudah membahas kualitas PSIM yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Kami sempat melakukan satu kesalahan di lini tengah yang kemudian dimanfaatkan lawan untuk melancarkan serangan balik. Saya akui gol tersebut tentu merugikan bagi kami. Namun demikian, saya melihat tim mampu bangkit dengan baik," kata pelatih asal Brasil itu.

Hasil imbang ini menyudahi dua kemenangan beruntun milik Persija, dengan pada saat yang sama mereka juga gagal memanfaatkan momentum terpelesetnya sang pemuncak klasemen Persib Bandung saat melawan Dewa United Banten FC.

Dengan tambahan satu poin ini, Persija memiliki 59 poin di peringkat ketiga, berjarak empat poin dari Borneo FC di peringkat kedua dan enam poin dari Persib di peringkat pertama.

Pada laga selanjutnya, Persija kembali bermain di kandang saat mereka menjamu tim yang sedang berjuang bertahan di kasta tertinggi, Persis Solo, pada pekan depan, Senin (27/4).

"Saya selalu mengatakan bahwa kalau kalah itu tanggung jawab bersama, dan kalau menang juga kemenangan bersama," kata Mauricio.